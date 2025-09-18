Como ha pasado durante los jueves de las últimas semanas, este 18 de septiembre se adelanta una nueva jornada de protestas en inmediaciones de una universidad pública.

Esta vez, es en la Universidad Pedagógica Nacional, donde manifestantes bloquen el punto y ha llevado a afectaciones en las rutas zonales y duales que hacen parte del sistema de transporte de Transmilenio y SITP.

(Vea también: Cerró legendario (y muy querido) local ubicado en Bogotá: ahora pusieron un Corral allí)

Lee También

De acuerdo con la empresa de transporte, las rutas que transitan por la calle 725 con carrera 11 hacia el oriente, adelantan desvíos en la tarde de este jueves.

⏰ #TMAhora (2:05 p. m.) 📍Universidad Pedagógica Nacional: Se activan desvíos para rutas zonales y duales que transitan por la Calle 72 con Carrera 11 (hacia el oriente), debido a la presencia de manifestantes en la zona. pic.twitter.com/GaJ88nLSUI — TransMilenio (@TransMilenio) September 18, 2025

Hasta ahora se desconoce cuál es el número de usuarios afectados. Al respecto, las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos estar al tanto de este punto durante la tarde, para prevenir problemas de tráfico en este sector.

(Vea también: Cayó hombre que engañó y secuestró a tres niñas en Bogotá: les prometió trabajo en México)

Cabe mencionar que el jueves pasado también se registraron fuertes manifestaciones al interior de la Universidad Nacional, que terminó en una explosión al interior de la institución y que obligó a la evacuación inmediata.

* Pulzo.com se escribe con Z