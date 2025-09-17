En la vía a La Mesa, Cundinamarca, se vive un caos que ya completa más de 22 horas por una protesta que iniciaron la mayoría de habitantes y comerciantes del municipio, quienes se quejan de las recientes medidas adoptadas por la Alcaldía del pueblo. El bloqueo tiene a decenas de personas varadas y los manifestantes dicen que la alcaldesa, pese al tiempo que lleva la carretera cerrada, no ha hecho presencia y solo les mandó un video, como se informó en Noticias Caracol.

Lo que dice la comunidad es que la Alcaldía ha implementado unos cierres de parqueos y espacios que han golpeado fuertemente al comercio del municipio, lo que ha llevado a que el turismo, que era la principal fuente de economía del pueblo, se haya reducido notoriamente, dejando a los habitantes en una situación financiera bastante complicada, de acuerdo con el noticiero.

“No aguanta más el comercio, no aguantamos más, necesitamos de su apoyo, tenemos un contrato que está acabando con la economía del pueblo, madres cabeza de hogar sin trabajo porque el comercio está en una crisis total”, se escucha en uno de los videos mostrados en el informe televisivo.

La situación es tan grave que no hay paso por este corredor para los viajeros, quienes están agolpados en plena vía sin poder moverse. Los manifestantes piden la presencia de la alcaldesa y el Gobierno Nacional para que les brinde una solución pronta a sus quejas.

El video de la alcaldesa ha causado mayor indignación, pues ella dice que está dispuesta a escuchar y que los reclamos que se hicieron fue por un contrato en diciembre, que no se acordó con ella, lo que ha impactado negativamente a la población del municipio.

