La reactivación del Tren del Café, un sistema férreo que lleva más de cuatro décadas fuera de operación, volvió a tomar fuerza en la agenda pública como una apuesta estratégica para el occidente colombiano, según la Gobernación de Risaralda.

Desde este departamento se impulsa una articulación con Caldas y Antioquia que apunta a mejorar la competitividad regional, fortalecer el transporte de carga y abrir nuevas oportunidades económicas para la zona cafetera y sus corredores logísticos.

En ese contexto, la Gobernación de Risaralda lideró un recorrido técnico por varios tramos del antiguo corredor férreo, entre ellos Puerto Caldas, Caimalito, la estación Pereira y el sector de Beltrán. De acuerdo con la entidad departamental, esta revisión permitió conocer el estado actual de la infraestructura y detectar los puntos con mayor potencial de recuperación, con resultados preliminares que muestran viabilidad técnica para devolverle al tren un rol clave en el transporte regional.

El proyecto hace parte del Plan de Desarrollo “Risaralda equitativa e incluyente”, una hoja de ruta que reconoce el valor estratégico del ferrocarril dentro del sistema de movilidad de carga.

La iniciativa contempla la integración del tramo Zarzal–Cartago–Caimalito–Pereira con la red férrea de Antioquia, lo que permitiría una conexión directa hasta Puerto Berrío y, desde allí, con los puertos del Urabá antioqueño.

Esta conexión ampliada convertiría al Tren del Café en una alternativa de alcance nacional, con impacto directo en la reducción de costos logísticos para los sectores productivos.

El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa aseguró que el proyecto tendría un carácter interoceánico, al facilitar el movimiento de mercancías desde el centro del país hacia puntos estratégicos de exportación, fortaleciendo así la economía regional y su competitividad.

En materia financiera, se estima una inversión inicial cercana a los 22.000 millones de pesos, recursos que se destinarían a los estudios y diseños en fase tres. Estos análisis, de acuerdo con la administración departamental, serían clave para definir la estructura de financiación y el futuro del proyecto, con la meta de contar con insumos técnicos completos antes de 2027. La apuesta es sentar bases sólidas para que el Tren del Café vuelva a ser un motor de desarrollo en el occidente colombiano.

