La investigación alrededor del caso de Zulma Guzmán Correa, señalada como la principal sospechosa del envenenamiento de dos menores colombianos, sumó un nuevo elemento clave: la primera fotografía conocida de su ingreso a Europa.

La imagen fue compartida por Noticias RCN, y en ella se ve a la empresaria en lo que parece ser un registro migratorio al momento de entrar al continente europeo.

La fotografía, que hasta ahora no se había hecho pública, correspondería al control migratorio que habría hecho Guzmán Correa al llegar a España, país por el que, según la información conocida por ese medio, habría ingresado antes de desplazarse a otros territorios europeos.

Esta imagen se convirtió en una pieza relevante dentro del proceso, pues confirmaría que la mujer logró salir de Colombia y moverse por Europa antes de ser ubicada por las autoridades.

Este nuevo elemento se conoce un día después de que la mujer fuera rescatada de un río en Londres cuando intentaba atentar contra su propia vida.

¿Cómo detuvieron a Zulma Guzmán en Londres?

Luego de ser rescatada del río en Londres, Zulma Guzmán Correa fue puesta a disposición de las autoridades británicas, quienes verificaron su identidad y su estatus migratorio. En ese proceso, se estableció que sobre ella existía un interés judicial internacional, debido a las investigaciones que se adelantan en Colombia.

Guzmán Correa es requerida por la justicia colombiana en el marco del proceso por el presunto envenenamiento de dos menores, un caso que provocó conmoción nacional y que motivó la activación de mecanismos de cooperación internacional para dar con su paradero.

Las autoridades británicas actuaron bajo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, especialmente cuando una persona extranjera es identificada como de interés judicial en otro país. Tras su rescate, Guzmán Correa recibió atención médica inicial y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde se recupera para posteriormente ser judicializada.

El caso quedó en manos de las instancias judiciales del Reino Unido, que ahora deben evaluar los pasos a seguir en coordinación con las autoridades colombianas. Entre estos procedimientos se encuentra la verificación formal de las solicitudes judiciales vigentes y el análisis de los tratados de cooperación y extradición existentes entre ambos países.

Mientras tanto, el proceso en Colombia continúa su curso. Las autoridades judiciales han reiterado que Zulma Guzmán Correa figura como principal sospechosa, pero que será un juez quien determine su responsabilidad, respetando el debido proceso y las garantías legales.

