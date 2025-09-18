Frente a la implementación de zonas de estacionamiento regulado y radical cambio en la circulación de vías en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca, comerciantes y habitantes se levantaron en protesta. Según indicaron, estas nuevas políticas implementadas por la administración de la actual alcadesa, Laura Marcela Londoño, han causado serias repercusiones para la economía local, especialmente para las madres cabeza de hogar que han visto cómo sus empleos desaparecen en medio de cierres masivos de negocios.

(Vea también: Muere otra víctima del motín en estación de Policía de Funza: gobernador confirmó identidad)

Los inconformes, que ya superan las 48 horas bloqueando las calles principales del municipio, denuncian un grave deterioro de la malla vial y un aumento en la inseguridad. Según ellos, la falta de inversión en la señalización y pavimentación adecuada de las vías, ha impactado negativamente al comercio y al turismo local, una de las principales fuentes de ingresos económicos para La Mesa.

Frente a las manifestaciones, la alcaldesa Londoño anunció una reunión con el gremio de comerciantes programada para tratar el tema. Aunque los manifestantes ven como positiva esta convocatoria, aseguran que es insuficiente si no se atienden otras demandas como la mejora en la señalización y el control de la inseguridad, problemas que consideran igual de urgentes para la recuperación económica y social del municipio.

Lee También

Recordemos que las voces de los comerciantes se alzan en un coro unísono al manifestar el impacto de las medidas, “Estas políticas han afectado de manera grave nuestro comercio, causando despidos y cierre de negocios”, dijo uno de los comerciantes al medio digital local.

Este bloqueo ha generado un caos en la circulación vehicular y ha dejado a muchas personas varadas en la zona, exacerbando la crisis social y económica del municipio. “La protesta no solo es una manifestación contra las políticas viales recientes, sino que refleja un descontento mucho más amplio respecto a la gestión municipal y las condiciones de vida de los habitantes”, dijo en Caracol Radio Armando Álvarez, habitante activista del municipio.

En resumen, es evidente que la situación en La Mesa se volvió crítica. Entre políticas viales mal ejecutadas, precaria infraestructura e inseguridad creciente, los habitantes del municipio demandan una atención inmediata y soluciones que beneficien a la comunidad y al desarrollo del municipio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.