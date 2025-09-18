La captura de alias ‘Satanás’ en noviembre de 2023 no desmanteló la red criminal que lleva su nombre. Todo lo contrario: en Bogotá la organización sigue operando, y su rastro de miedo quedó plasmado en un panfleto que circula entre conductores informales de transporte en el norte de la ciudad.

El mensaje, firmado por ‘Satanás, Moisés y P’, no deja espacio a dudas: es una advertencia directa para quienes se niegan a pagar las extorsiones.

El tono crudo del panfleto se suma a audios enviados por WhatsApp, que ya han provocado pánico entre transportadores. La exigencia es clara: un millón de pesos mensuales por vehículo, bajo la amenaza de atentados. La investigación de Blu Radio reveló que estas presiones no se quedan en palabras: en las últimas semanas se registró un asesinato atribuido a la red.

Conductor de transporte informal asesinado en Bogotá

La víctima, un conductor informal de Cantalejo, en Suba, fue atacado a bala por una mujer que se movilizaba en motocicleta. Aunque alcanzó a ser trasladado a un hospital, murió por la gravedad de las heridas.

Su caso se convirtió en la confirmación de que las advertencias no son simbólicas, sino parte de un plan de terror que busca someter al gremio.

Las intimidaciones evidencian que, pese a la caída de su principal líder, la estructura criminal conserva capacidad de mando y mantiene el negocio de las extorsiones, con cabecillas que en su mayoría son de origen extranjero.

