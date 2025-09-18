La captura de alias ‘Satanás’ en noviembre de 2023 no desmanteló la red criminal que lleva su nombre. Todo lo contrario: en Bogotá la organización sigue operando, y su rastro de miedo quedó plasmado en un panfleto que circula entre conductores informales de transporte en el norte de la ciudad.
El mensaje, firmado por ‘Satanás, Moisés y P’, no deja espacio a dudas: es una advertencia directa para quienes se niegan a pagar las extorsiones.
"Este comunicado va dirigido a los señores conductores de las chanas de Toberín y sus alrededores. Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso. Si no se llegan a cuadrar con nosotros, les vamos a empezar a matar a los conductores, el tercer llamado será dejando un muerto. […] Recuerden que la felicidad no tiene precio".
El tono crudo del panfleto se suma a audios enviados por WhatsApp, que ya han provocado pánico entre transportadores. La exigencia es clara: un millón de pesos mensuales por vehículo, bajo la amenaza de atentados. La investigación de Blu Radio reveló que estas presiones no se quedan en palabras: en las últimas semanas se registró un asesinato atribuido a la red.
Conductor de transporte informal asesinado en Bogotá
La víctima, un conductor informal de Cantalejo, en Suba, fue atacado a bala por una mujer que se movilizaba en motocicleta. Aunque alcanzó a ser trasladado a un hospital, murió por la gravedad de las heridas.
Las intimidaciones evidencian que, pese a la caída de su principal líder, la estructura criminal conserva capacidad de mando y mantiene el negocio de las extorsiones, con cabecillas que en su mayoría son de origen extranjero.
