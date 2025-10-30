El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que las restricciones para motociclistas durante el puente de Halloween se mantendrán, pese a las protestas que desde la mañana de este jueves 30 de octubre protagonizan decenas de moteros en varios puntos de la ciudad y que tienen a más de un millón de bogotanos caminando.

Según explicó Restrepo, las medidas incluyen la prohibición de circular con parrillero y la restricción total del tránsito de motos en determinados corredores y horarios, vigentes desde este jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre.

En declaraciones a la prensa, el funcionario defendió la decisión de la Alcaldía, señalando que en años anteriores se detectaron comportamientos de algunos motociclistas que representaban un riesgo tanto para ellos mismos como para el resto de los ciudadanos. Restrepo hizo énfasis en la importancia de estas restricciones para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante las celebraciones del puente festivo.

