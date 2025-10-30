Desde la mañana de este jueves 30 de octubre, el gremio de motociclistas adelanta manifestaciones en la capital por la medida restrictiva de la Alcaldía, que determinó que en Halloween no podrá haber parrillero con el fin de evitar accidentes.

Ya en hora pico, cuando los bogotanos se alistaron para retornar a sus hogares, las manifestaciones no solo continuaron, sino que aumentaron los bloqueos y la tensión en las calles, hasta el punto de capturar a varias personas por agresiones a la fuerza pública.

Zonas críticas en Bogotá por protestas de motociclistas

En cuando a la movilidad, Transmilenio ha dado a conocer que son varias las troncales que están sin paso, llevando a que ya se registre más de un millón de usuarios afectados.

Según la empresa de transporte, estos son los puntos críticos para la movilidad en la tarde de este jueves:

Calle 63 con NQS y Corferias: las rutas zonales avanzan con desvíos sobre estos lugares debido a las manifestaciones ajenas a la operación.

Calle 85: la flota troncal no tiene paso sobre este sector a causa de las manifestaciones.

En redes sociales también registran que la situación más compleja persiste en la avenida NQS, sumado a las estaciones Avenida El Dorado, Universidad Nacional, El Campín, Movistar Arena y 7 de agosto. En la carrera Séptima también hay problemas de movilidad por la manifestación de docentes.

#BOGOTÁ | A esta hora, motociclistas adelantan bloqueos en el sector de Héroes. Las estaciones de TransMilenio Virrey y Calle 85 suspendieron su operación por las manifestaciones. pic.twitter.com/NEiMckrcdT — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 30, 2025

