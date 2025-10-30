Bogotá ha vivido una jornada caótica este jueves 30 de octubre por cuenta de unas protestas encabezadas por motociclistas. Desde horas de la mañana, diversos gremios y colectivos de los conductores han hecho bloqueos y planes tortuga, lo que ha llevado a colapsos viales y evidentes retrasos en las operaciones de Transmilenio.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Motociclistas queman llantas en Las Américas y paralizan Bogotá con bloqueos en varias zonas)

Las manifestaciones han durado hasta horas de la tarde y se han reportado agresiones contra servidores y hasta enfrentamientos contra la Policía, que ha intentado normalizar la movilidad de la ciudad. Un caso de ataques se dio sobre la carrera 30 (avenida NQS) con calle 45, en inmediaciones de la Universidad Nacional.

De acuerdo con Caracol Radio, unos integrantes del colectivo ‘los Pecaminosos’ golpearon a un funcionario que intentaba mediar para que se levantaran los bloqueos. Sin embargo, algunos de los moteros optaron por recurrir a la violencia.

Lee También

#BOGOTÁ | Cuatro integrantes del grupo “Picaminosos” fueron capturados en la NQS con calle 45, frente a la Universidad Nacional, por agredir a un servidor público durante los bloqueos de este jueves.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Pc1Go8ekfH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2025

La situación desencadenó un enfrentamiento con miembros de la Policía, que tuvieron que hacer uso de la fuerza para dispersar a los energúmenos, que insultaron a los servidores. Allí tuvo que interceder, inclusive, la UNDMO (antiguo Esmad).

(Lea también: “Restrinjan grupos de a 20”: motociclistas lanzan propuesta para caravanas de Halloween en Bogotá)

La pelea tuvo consecuencias, y cuatro integrantes de ‘los Pecaminosos’ fueron capturados y trasladados en patrullas de la institución. La Alcaldía de Bogotá y la Policía insisten en sus rechazos por los bloqueos que han afectado a ciudadanos que se movilizan en Transmilenio y otros medios de transporte. Además, han insistido en evitar la agresión contra los servidores públicos.

¿Por qué protestan los motociclistas en Bogotá?

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán optó por prohibir, en ciertos horarios, el parrillero en motos en la ciudad a partir del 30 de octubre y hasta el lunes festivo, 3 de noviembre, es decir, durante todo el puente. La decisión se tomó por las rodadas de Halloween, características de la época.

En medio de la diversión por la noche de brujas, algunos de los participantes en las rodadas de motos suelen incumplir normas de tránsito, como manejar sin casco, en estado de alicoramiento, en exceso de velocidad, entre otras. Por ello, el Distrito tomó la decisión, además de tener un mayor control de la circulación de vehículos de dos ruedas.

* Pulzo.com se escribe con Z