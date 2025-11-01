La noche del 31 de octubre de 2025, varios estudiantes de la Universidad de los Andes participaron en una fiesta de Halloween, en Bogotá. Lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia: Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, resultó gravemente herido en medio de una riña a las afueras del establecimiento.

Moreno, quien cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, asistió a la celebración junto a un grupo de amigos. Según testigos citados por medios nacionales, al salir del lugar se habría presentado una discusión con tres personas —dos mujeres y un hombre— que terminó en una agresión física.

Jaime Esteban Moreno fue trasladado a dos hospitales, pero no sobrevivió

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte confirmó que el joven fue llevado por la Policía Nacional al Hospital Chapinero, donde ingresó con un trauma craneoencefálico severo.

“El 31 de octubre ingresó paciente masculino en compañía de la Policía Nacional y un acompañante. Fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo y trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde, pese a las maniobras de reanimación, se declaró su fallecimiento”, informó el Distrito.

Moreno permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Su muerte fue confirmada el 31 de octubre, fecha que revive un recuerdo doloroso para el país.

La coincidencia con el caso Colmenares

La noticia ha causado conmoción por la similitud con el caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes, que murió hace 15 años tras una fiesta de Halloween. Ambos jóvenes perdieron la vida en circunstancias confusas, vinculadas a celebraciones universitarias y en la misma fecha: un 31 de octubre.

En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su pesar y recordaron el episodio que marcó a una generación. Aunque las autoridades insisten en que esta vez se trató de una agresión directa y no de un accidente, las comparaciones han sido inevitables.

Dos mujeres y un hombre, los presuntos agresores de estudiante de los Andes

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, dos mujeres y un hombre fueron capturados por su presunta participación en la golpiza que terminó con la vida del estudiante. El Tiempo señala que se trata de Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En el caso Colmenares los involucrados también fueron dos mujeres y un hombre: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas.

Los tres involucrados en el caso de Jaime Esteban Moreno se encuentran bajo custodia mientras avanzan las diligencias de judicialización. Otra similitud que llama la atención es que uno de los implicados estaba disfrazado de diablo, atuendo presente en ambas historias de horror.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que continúa recolectando videos de seguridad del sector y testimonios de asistentes a la fiesta para reconstruir los minutos previos a la agresión.

Halloween en Bogotá, historia de terror

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos asociados a las celebraciones de Halloween, especialmente entre jóvenes universitarios. La capital se enfrenta otra vez a preguntas sobre la seguridad, el consumo de alcohol y la violencia en espacios de recreación.

Quince años después del caso Colmenares, Bogotá vuelve a despertar con una historia que parece repetirse: la de un joven estudiante que sale a celebrar con amigos y no regresa con vida.

