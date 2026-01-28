La acusación de lavado de activos a Jorge Enrique Moreno Rodríguez, padre de la absuelta Laura Moreno en el caso Colmenares, está produciendo conmoción en el país. El hombre, dueño de la empresa Montajes JM, está ahora en la mira fiscal por una vinculación supuesta en el caso de desfalco ‘La Patrona’, destapado por la revista Cambio, que implicó una suma estimada en más de 2.3 billones de pesos, perjudicando directamente a la Dian.

Según la investigación, Montajes JM habría beneficiado de facturación falsa a través de nueve empresas fantasmas durante el periodo de 2006 a 2009. Estas empresas emitían facturas por servicios supuestamente inexistentes para asi legitimar recursos ilícitos. En 2010, en el auge de esta operación, la empresa de Moreno registró activos por 99 mil millones de pesos y para 2024, el monto había decaído a 224 millones. Desde 2018, la compañía está en proceso de reorganización.

La cabecilla Olga Lucía Díaz Guzmán, alias ‘La Patrona’, colaboró con la Fiscalía detallando el proceso corrupto al interior de la Dian. Empresas como Montajes JM, aparentemente, habrían utilizado esta técnica para evadir impuestos y lavar dinero como se destacó en la revista Cambio.

“Estas empresas fantasma se dedicaban a inflar costos para legitimar recursos ilícitos”, sostiene la publicación.

El patrimonio de Moreno, durante este tiempo, ha estado bajo la escrutinio del medio El Tiempo. El señor Moreno parece haber amasado un considerable número de propiedades a nivel nacional, entre ellas varias en Bogotá, Casanare, La Dorada (Caldas), Tolima y Meta, además de otras inversiones en ganadería y construcción civil. En total, se cuenta al menos 20 propiedades a nombre del acusado.

La defensa de Moreno, lidreada inicialmente por el abogado Jesús Albeiro Yepes, niega rotundamente las acusaciones. Según se explayó Yepes al citado periódico “mi cliente nunca compró facturas falsas. Estamos hablando de hechos que debían haber prescrito y que sugieren que la Fiscalía hizo el cambio de acusación a lavado de activos sin pruebas sólidas”.

Además, el abogado hace hincapié en el sensacionalismo mediático rondado el asunto, considerando que hay al menos “2,000 empresas” bajo investigación y que debido al lazo familiar con el caso Colmenares, su cliente ha sido la cabeza de foco. Actualmente Moreno ha delegado su caso a otro bufete penalista.

El caso en Bogotá se aproxima a la reprogramación de la audiencia donde el futuro del patrimonio de Moreno está en la mira fiscal. La Fiscalía examina los bienes con fines de aseguramiento.

