Por: Caracol TV

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La Fiscalía General de la Nación confirmó la detención de Everth Julio Hawkins Sjorgreen, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su presunta implicación en una compleja red de extorsión y un caso de secuestro dirigido contra contratistas asociados a la administración departamental. La aprehensión tuvo lugar en Barranquilla, ejecutada por efectivos de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial emitida tras analizar los hechos y la evidencia recabada. Según ha señalado la Fiscalía, Hawkins estaría vinculado a una organización que operaría bajo el nombre de ‘Las Salsas Mexicanas’, empleando mecanismos de intimidación para exigir grandes sumas de dinero a sus víctimas.

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De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, el proceso de investigación reveló que el exmandatario habría recurrido a miembros de este grupo delincuencial con el propósito de amedrentar y presionar a contratistas para obtener pagos millonarios. Estas exigencias económicas, que ascendieron hasta cerca de 3.000 millones de pesos, estaban orientadas a permitir que los afectados continuaran sus labores comerciales sin mayores interferencias y, sobre todo, a salvaguardar la integridad de sus familias frente a la amenaza de represalias.

La investigación ha causado un fuerte impacto en San Andrés, ya que los individuos afectados serían contratistas de la misma Gobernación. La Fiscalía, al momento de divulgar avances sobre el caso, afirmó haber documentado a por lo menos dos víctimas dentro de este proceso judicial, quienes habrían sido sometidas a presiones y amenazas por el grupo criminal presuntamente vinculado al exgobernador. Entre los hechos más delicados que fundamentan la investigación figura la retención de un familiar de una de las víctimas. Este episodio habría sido utilizado como herramienta de presión para forzar la entrega del dinero solicitado bajo amenaza, configurando así el delito de secuestro extorsivo.

Como resultado de las pruebas materiales obtenidas por los organismos judiciales, se expidió la orden de captura contra Hawkins Sjorgreen, quien enfrentará ahora el proceso penal correspondiente. Según la información oficial recogida por Noticias Caracol, el caso queda en manos de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la fiscal del Gaula, quienes presentarán cargos por extorsión agravada y secuestro extorsivo ante un juez de control de garantías.

Este caso representa uno de los episodios judiciales más representativos en la región, considerando la gravedad de las acusaciones y la relevancia política del detenido. La investigación sigue en curso, y, conforme se desarrollen las audiencias y diligencias judiciales, se darán a conocer nuevos detalles que permitan esclarecer la responsabilidad penal de los señalados en estos hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos se le imputan al exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen en el caso de San Andrés?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen deberá responder ante la justicia por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. Ambos cargos hacen referencia a conductas especialmente graves en el Código Penal colombiano y fueron imputados tras la investigación de la Fiscalía, que lo señala de exigir dinero a través de amenazas y de la retención de un familiar de una víctima, según lo informado por Noticias Caracol.

¿Cómo operaba la presunta red de extorsión según lo revelado por la Fiscalía?

La Fiscalía sostiene que Hawkins habría utilizado a integrantes de la estructura delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a contratistas de la Gobernación de San Andrés, exigiendo millonarias sumas de dinero bajo amenazas de posibles ataques a las víctimas o sus familiares. Entre las estrategias empleadas estaría el secuestro, usado como mecanismo de presión. Toda la información ha sido confirmada a través de los hallazgos recopilados durante la investigación según Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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