Por: Gol Caracol

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Emiliano ‘Dibu’ Martínez, reconocido arquero internacional argentino que milita en el Chelsea, vivió recientemente un episodio que puso en vilo a los aficionados del fútbol. Según información recogida por Noticias Caracol, el jugador fue intervenido quirúrgicamente por una fractura mandibular al finalizar el partido frente al Everton. El incidente ocurrió tras un fuerte choque con Jarrad Brantwhaite, cuando el guardameta salió a intentar despejar un centro a balón parado. Fue en ese momento, en el minuto 66 del encuentro, cuando el impacto dejó a Martínez tendido en el césped y obligó a la atención médica inmediata.

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Durante más de ocho minutos el portero permaneció en el suelo del área, mientras el personal médico le atendía en pleno terreno de juego. Finalmente, en el minuto 75, fue retirado en camilla, portando un collarín, aunque consciente, generando inquietud en los seguidores y en el propio club. De acuerdo con declaraciones de su entrenador, Xabi Alonso, el arquero dejó el estadio “consciente” y fue remitido a un centro hospitalario como medida de “precaución”, para someterse a exámenes médicos que pudieran evaluar el alcance del golpe.

Poco después del encuentro, el Chelsea confirmó a través de su comunicado que Emiliano Martínez había sufrido una “fractura mandibular ósea”, lo que determinó la necesidad de una intervención quirúrgica ese mismo día. Así, el futbolista argentino debió someterse a la operación en cuanto terminó el partido, como lo informó el club.

A pesar de la situación adversa, Martínez no tardó en dar señales tranquilizadoras, recurriendo a su perfil de la red social Instagram. Allí, compartió una fotografía en la camilla del hospital, haciendo un gesto alusivo a los tres puntos obtenidos por el Chelsea, equipo que ganó 0-2 el encuentro sin su portero titular en cancha en los últimos minutos, lo que representó un mensaje de aliento para sus compañeros y seguidores. En su mensaje, Martínez agradeció por los mensajes de apoyo y enfatizó que “lo más importante es que ganamos y con el arco en 0”, anticipando además que espera regresar en pocas semanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el partido Chelsea vs Everton?

De acuerdo con Noticias Caracol y la información oficial del Chelsea, Emiliano ‘Dibu’ Martínez presentó una fractura mandibular ósea tras un choque con Jarrad Brantwhaite durante el partido. La gravedad del golpe obligó a su atención inmediata en el campo y posteriormente a una intervención quirúrgica ese mismo día.

¿Cuándo podría regresar Emiliano ‘Dibu’ Martínez a jugar con el Chelsea tras su fractura mandibular?

En su cuenta de Instagram, el arquero argentino indicó que espera volver a jugar “en unas semanas”. Esta expresión sugiere que el tiempo de recuperación, tras la operación, está en curso, aunque no se ha especificado una fecha exacta para su regreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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