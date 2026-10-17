Por: Caracol TV

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La Fiscalía General de la Nación informó sobre la imputación de cargos contra Luis Daniel Sánchez Suárez, señalado de estafar a 158 familias mediante la comercialización fraudulenta de lotes de terreno supuestamente destinados a vivienda de interés social en la vereda Cristales, municipio de Barbosa, Santander. Según lo reportado por Noticias Caracol y el comunicado de la Fiscalía, el esquema afectó a familias de escasos recursos, quienes entregaron importantes sumas de dinero con la esperanza de obtener un lugar digno para construir sus hogares.

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El caso, consolidado tras una serie de denuncias presentadas por las víctimas, permitió documentar la participación de Sánchez como representante de una asociación sin ánimo de lucro. De acuerdo con las investigaciones judiciales, fue desde 2009 cuando se empezó a promover la propuesta entre la comunidad local. Por medio de este modelo asociativo, se motivó a las familias a entregar aportes económicos para acceder a los terrenos y avanzar en la autoconstrucción de sus viviendas, una opción especialmente valorada por quienes no tenían acceso a créditos bancarios u ofertas formales de vivienda.

Durante el período comprendido entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron más de 1.220 millones de pesos. Los dineros eran recolectados a través de contratos, comités de administración y cuotas periódicas que variaban entre 500.000 y 28 millones de pesos, de acuerdo con el comunicado oficial. Se suscribieron diferentes mecanismos contractuales y administrativos para legitimar la captación de recursos. En total, bajo este esquema, se comercializaron 127 lotes.

La investigación determinó que la irregularidad fundamental del proyecto estribaba en la inviabilidad legal y ambiental del terreno. Las pruebas recaudadas demostraron que el predio estaba a nombre del propio promotor y estaba clasificado para uso agropecuario, sujeto además a restricciones ambientales que impedían su urbanización. A pesar de estar al tanto de estas limitaciones y sabiendo que no contaba con los permisos exigidos por la administración municipal, Sánchez habría continuado adelantando la venta. Fue así como el imputado presuntamente obtuvo más de 1.220 millones de pesos de familias cuya ilusión de vivienda propia terminó frustrada.

Ante estos hechos, la Fiscalía Seccional Santander imputó a Luis Daniel Sánchez Suárez los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal. El procesado no aceptó los cargos. Todo lo anterior fue confirmado por Noticias Caracol y por los comunicados oficiales del ente investigador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las consecuencias económicas para las familias estafadas con el proyecto de vivienda en Barbosa, Santander?

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía difundida por Noticias Caracol, las 158 familias afectadas entregaron, en conjunto, más de 1.220 millones de pesos en busca de un lote propio. La mayoría de ellas aportó sumas significativas provenientes de sus ahorros para vivienda, perdiendo todo lo invertido cuando se confirmó que el proyecto era inviable legal y ambientalmente porque el terreno tenía uso restringido y no se podía urbanizar.

¿Por qué el terreno comercializado para vivienda en la vereda Cristales no era apto para el proyecto?

La investigación judicial, citada por Noticias Caracol y la Fiscalía, determinó que el terreno vendido estaba destinado para desarrollo agropecuario y contaba con restricciones ambientales. Esto significa que el uso del suelo no permitía proyectos urbanísticos de vivienda, y por tanto, los lotes vendidos no podían ser legalmente edificados, lo que constituyó el eje principal de la estafa.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

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El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.