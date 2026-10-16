La periodista Nicoll Buitrago anunció su salida de Noticias Caracol, donde trabajó durante cinco años y tres meses. La comunicadora compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a las personas que la acompañaron durante esta etapa y recordó lo que significó cumplir su sueño de trabajar en televisión.

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“Y es que hay cosas que se quedan para siempre”, escribió Buitrago al comienzo de su publicación, en la que dejó ver la emoción que le produce cerrar este capítulo profesional. Sus palabras estuvieron dirigidas a sus compañeros de trabajo, sus jefes, su familia y los televidentes que siguieron sus apariciones en pantalla.

La periodista destacó el respaldo que recibió durante su paso por el informativo y agradeció a quienes confiaron en sus capacidades, incluso cuando ella misma no imaginaba hasta dónde podría llegar. También tuvo palabras especiales para los integrantes del equipo que trabajaban detrás de cámaras.

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“Se quedan para siempre en mi corazón”, expresó al referirse a las personas que hicieron parte de su recorrido por el canal. En su mensaje, recordó a sus camarógrafos, editores y productores, además de sus compañeros, a quienes describió como amigos, y sus jefes, que terminaron ocupando un lugar fundamental en su vida.

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Nicoll Buitrago recordó el sueño que cumplió en televisión

En su despedida, Buitrago también evocó a la niña que soñaba con alcanzar metas que entonces parecían lejanas. “La versión niña de Nicoll nunca imaginó vivir esto tan inmenso”, escribió al describir lo que representó su experiencia en Noticias Caracol.

La comunicadora resaltó las distintas labores que pudo desempeñar durante esos años y el privilegio de contar historias para la audiencia. “Fue un honor escribir, grabar, editar, preguntar por y para ustedes”, manifestó en la publicación, en la que acompañó sus palabras con referencias a la televisión y al equipo del informativo.

Su mensaje también dejó ver el vínculo entre su carrera y sus raíces. Buitrago explicó que su sueño nació en su barrio y su localidad, un lugar que describió como lleno de desafíos y esperanza. Desde allí, según expresó, construyó una trayectoria con la intención de trabajar por la gente y contar sus historias.

Nicoll Buitrago fue bailarina de Greeicy Rendón

Antes de consolidar su carrera como periodista, Buitrago tuvo una etapa vinculada al baile. En una entrevista con la revista Vea, publicada en octubre de 2024, contó que la danza fue importante en su vida y que le abrió puertas para conocer el mundo artístico.

La bogotana comenzó a bailar a los seis años y durante más de siete años hizo parte del Ballet Folclórico Tierra Colombiana. Su recorrido también incluyó experiencias con artistas y agrupaciones como ChocQuibTown, Adriana Lucía, Greeicy Rendón y Mike Bahía.

En aquella conversación, la periodista explicó la influencia que tuvo esa experiencia en su desarrollo personal y profesional. “Gracias a la danza puedo decir que soy periodista”, afirmó, al recordar cómo esa etapa contribuyó a su camino hacia la comunicación.

Ahora, tras cinco años y tres meses en Noticias Caracol, Buitrago cierra un capítulo de su carrera con palabras de gratitud para quienes la acompañaron. Su despedida estuvo marcada por el reconocimiento al equipo de trabajo y a los televidentes que hicieron parte de esta experiencia, que, como escribió, permanecerá para siempre en su corazón.