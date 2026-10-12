Por: EL PILON SA

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Luis Alonso Colmenares, reconocido columnista de EL PILÓN, veedor ciudadano y docente universitario, denunció recientemente que fue declarado “objetivo militar” a través de un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El documento, según Colmenares, circula en La Guajira y contiene amenazas dirigidas a ocho personas señaladas por ese grupo armado de promover actividades políticas y ejercer labores periodísticas en la región. De acuerdo con la información, los señalados son calificados en el panfleto como “izquierdosos comunistas”, y se anuncia la supuesta realización de acciones militares contra ellos.

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Entre los amenazados, además de Luis Alonso Colmenares, figuran José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. El panfleto, difundido por las AGC, llama también a sus miembros y aliados a proceder con el “exterminio” de quienes considera contrarios a su ideología, escalando la preocupación sobre la seguridad y libertad de expresión en la zona, como lo afirma el propio Colmenares.

Ante la gravedad de estas intimidaciones, Colmenares fue enfático en responsabilizar al gobernador de La Guajira, al alcalde de Riohacha y al comandante del Departamento de Policía Guajira, por cualquier atentado contra su vida o integridad. El columnista advirtió que, debido a sus funciones académicas en la Universidad de La Guajira, está obligado a desplazarse y cumplir horarios que podrían hacerlo más vulnerable a posibles ataques. “Exijo medidas de protección inmediatas y efectivas, y que la Fiscalía investigue a los autores de esta amenaza”, reclamó Colmenares, enfatizando que este no es un simple mensaje intimidatorio, sino una amenaza directa contra su vida y la libertad de prensa.

En sus declaraciones, Luis Alonso Colmenares dejó claro que sus actividades en el ámbito crítico y de activismo le han generado riesgos serios. “No me callarán. Si algo me ocurre, el Estado sabrá que fue advertido”, puntualizó públicamente el columnista, exigiendo que la Fiscalía actúe con celeridad y que las autoridades ofrezcan una respuesta clara y efectiva. Cabe recordar que Colmenares es padre de Luis Andrés Colmenares Escobar, el joven universitario fallecido en Bogotá en circunstancias que dieron origen a una investigación judicial de gran notoriedad en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas amenazadas junto a Luis Alonso Colmenares en el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia?

De acuerdo con la información difundida por Colmenares y citada en el comunicado, las personas que aparecen en el panfleto junto a él son José Arredondo, Juan Zambrano, Pedro Arteta, Federico Ocuña, Alejandro Mafla, José Celedón y Yonairo Gómez. Todos han sido señalados por las AGC de ser promotores de actividades políticas y de ejercer labores periodísticas o críticas que contradicen la ideología de ese grupo armado.

¿Qué solicitan las víctimas a las autoridades frente a las amenazas de las AGC en La Guajira?

Según los pronunciamientos de Luis Alonso Colmenares citados por EL PILÓN, las víctimas de las amenazas exigen a las autoridades medidas de protección inmediatas y efectivas. Además, piden que la Fiscalía inicie investigaciones para identificar y enjuiciar a los responsables de los panfletos amenazantes, al considerar que se trata de amenazas directas contra su vida y la libertad de expresión en la región.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.