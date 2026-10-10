Por: El Espectador

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Luego de una semana sin actividad en el Congreso, la oposición liderada por el Pacto Histórico prepara el retorno a labores políticas desde el Capitolio, impulsada por la bancada encabezada por el senador Iván Cepeda. Esta colectividad tiene previsto un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, programado para el martes 13 de octubre. El objetivo principal es que Dangond explique y rinda cuentas sobre las políticas agrarias implementadas por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en sus dos primeros meses de gestión, según la información publicada por El Espectador.

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La convocatoria, hecha por Cepeda, se da en un contexto de creciente inconformidad de sectores de izquierda sobre decisiones recientes que afectan la normativa sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), decretos que fueron eliminados por la actual administración. Estas APPA habían sido declaradas por el gobierno anterior en departamentos como La Guajira, Antioquia, Santander y Tolima, estableciendo límites o restricciones para actividades distintas a la producción alimentaria, como el desarrollo inmobiliario o industrial. La derogatoria de estos decretos es uno de los principales cuestionamientos que enarbola el Pacto Histórico, al considerar que podría afectar tanto al campo colombiano como a quienes dependen de la producción agrícola.

Iván Cepeda, citado por El Espectador, señaló: "Espero que el gobierno cumpla con su deber de atender el control político y no comience a eludir responsabilidades". Además, destacó que el debate fue agendado y comunicado oportunamente al ministro, quien deberá responder a interrogantes sobre su gestión. Otro punto que la bancada opositora busca discutir está relacionado con el manejo del agua, que, pese a tener una cartera propia, mantiene estrecha relación con el Ministerio de Agricultura por su importancia en el sector rural.

El caso de la APPA en el sur de La Guajira resulta emblemático. Allí, la producción de arroz era prioritaria, pero tras la eliminación de la medida, la senadora Johana Osorio y el exmandatario Gustavo Petro acusaron al gobierno de favorecer intereses mineros. Petro afirmó que la decisión "no solo propone cambiar el arroz que pequeños productores producen sin darle un peso y sin apoyar la transición, en realidad oculta uno de los peores hechos para la región", refiriéndose a la presencia de minerales como cobre y plata en la zona que serían explotados a cielo abierto.

Felipe Harman, antiguo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), subrayó que el campesinado aporta el 45 % del alimento nacional, por lo que se debe salvaguardar el suelo fértil al ser un recurso limitado. Este debate coincide con las discusiones presupuestales en el Congreso, las cuales deben concluir antes del 19 de octubre en las plenarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) ha generado controversia en el Congreso?

La eliminación de las APPA ha sido duramente cuestionada por la oposición, argumentando que estas áreas protegían zonas clave para la producción alimentaria e impedían actividades como proyectos mineros o desarrollos industriales. La controversia se intensifica ante denuncias de que, tras la derogatoria, intereses distintos a los agrícolas podrían afectar a pequeños productores y a la seguridad alimentaria, de acuerdo con lo expuesto por El Espectador.

¿Qué relación existe entre el manejo del agua y las políticas del Ministerio de Agricultura según el debate en el Capitolio?

El control y uso del agua, aunque tiene un ministerio propio, está ligado estrechamente al sector agrícola, ya que es un insumo fundamental para la producción de alimentos. De acuerdo con el Pacto Histórico, cualquier política sobre recursos hídricos también impacta directamente el desarrollo rural, lo cual justifica que este tema sea parte de los cuestionamientos dirigidos al ministro de Agricultura en el próximo debate.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.