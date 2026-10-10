La española aseguró que lleva dos meses escondida por temor a su seguridad. En una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana, explicó por qué decidió hacer públicas sus denuncias y manifestó que necesita protección.

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La conversación se produjo en medio de los señalamientos que Ferrer ha formulado contra personas del círculo cercano a la entonces primera dama y de la divulgación de audios relacionados con sus conversaciones con el expresidente.

Cuando Dávila le preguntó por qué había decidido hablar, Ferrer respondió que se encontraba en una situación que comprometía tanto su protección personal como su vida profesional.

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La periodista también le preguntó si se sentía víctima de Verónica Alcocer, de Petro y de las personas de su entorno. Ferrer contestó afirmativamente y aseguró que su situación no se limitaba a un solo círculo de personas.

Durante la entrevista, manifestó que teme que puedan atentar contra su vida. Para explicar el origen de ese temor, relató que, después de que se conocieran los audios, recibió una llamada en la que, según su versión, le advirtieron sobre los riesgos de enfrentarse a personas presuntamente relacionadas con actividades ilegales.

“Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”, recordó Ferrer sobre lo que, según dijo, le manifestó esa persona.

Acá, la entrevista:

El mensaje de Eva Ferrer a Abelardo de la Espriella

En otro momento de la conversación, Vicky Dávila le preguntó a Ferrer si quería enviarle un mensaje a Abelardo de la Espriella.

La exasesora aprovechó la pregunta para solicitar protección y explicar que se siente víctima de una situación que, según ella, comenzó años atrás.

“Necesito protección y que me siento víctima, que no soy víctima de ahora, soy víctima desde septiembre del 2022”, afirmó.

Eva Ferrer también pidió protección a la Fiscalía

La exasesora extendió su mensaje a la Fiscalía General de la Nación. Cuando Dávila le preguntó si quería dirigirse a la fiscal general, Ferrer manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

“Colaboraré y vuelve a ser lo mismo, que necesito protección”, expresó durante la entrevista.

Su declaración combina dos solicitudes: contar con garantías de seguridad y tener la posibilidad de aportar información a las autoridades sobre los hechos que asegura conocer.

Polémicas y logros de Petro

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