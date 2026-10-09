Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella presentó oficialmente a Cristina Lombana como la nueva secretaria de Transparencia de su gobierno, una designación que él mismo comunicó a través de redes sociales cuando Lombana aún ocupaba su cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la información publicada, el periodo de Lombana en la Corte concluyó el 8 de octubre y, casi de inmediato, el perfil de la exmagistrada fue subido a la página de Presidencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), dando así el paso necesario para su nombramiento. Solo resta la formalización mediante la firma del correspondiente decreto presidencial.

Sigue a PULZO en Discover

El propio mandatario destacó que, junto a Lombana, impulsará la creación de una estructura dedicada a combatir la corrupción: "Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos". Esta nueva secretaría, también conocida como ‘zar anticorrupción’, jugará un papel esencial, especialmente en el contexto de las numerosas denuncias institucionales que se han presentado sobre la administración anterior de Gustavo Petro.

Como magistrada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Lombana tuvo bajo su responsabilidad investigaciones relevantes, entre ellas la que involucró a la senadora Martha Peralta en relación con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Además, mantuvo una confrontación pública con el exministro de Interior, Armando Benedetti, por una investigación sobre presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Estas tensiones se agravaron cuando Benedetti acusó a Lombana de forma directa, lo que derivó en una investigación en la Procuraduría.

Lombana cuenta con una trayectoria netamente pública; antes de llegar a la Corte, fue jueza en la Justicia Penal Militar, experiencia que sintoniza con el respaldo del presidente De la Espriella hacia la Fuerza Pública. Su nombramiento fortalece el círculo político cercano al mandatario y representa el traslado de una figura clave de la rama judicial al sector ejecutivo en el mismo día en que protagonistas de la investigación por corrupción en la Ungrd, como Iván Name y Andrés Calle, obtuvieron libertad por vencimiento de términos, aunque siguen implicados en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será el papel de Cristina Lombana como secretaria de Transparencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Lombana liderará esfuerzos coordinados desde el ejecutivo para la lucha contra la corrupción, mediante la estructuración de un bloque de búsqueda estatal enfocado en investigar y perseguir a quienes han cometido irregularidades en el uso de recursos públicos, de acuerdo con el mandatario y lo consignado en el comunicado oficial.

¿Qué significa la sigla DAPRE en el contexto del gobierno colombiano?

DAPRE se refiere al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, instancia responsable de apoyar la labor presidencial y donde debe completarse el trámite administrativo para el nombramiento oficial de la nueva secretaria de Transparencia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.