Por: El Espectador

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El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz Briñez, el exalcalde Miller Aldana Castro y el contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez enfrentan un proceso judicial por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto esencial para comunidades rurales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación señala que los tres habrían tenido participación directa en hechos de corrupción alrededor de un contrato destinado a obras de saneamiento básico, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). El monto comprometido en estas obras supera los COP 21.550 millones, pero a pesar del tiempo transcurrido, el proyecto permanece sin finalizar.

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Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó delitos específicos a cada uno de los investigados: a Muñoz Briñez, se le acusa de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; al exalcalde Aldana Castro, se le imputan los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; mientras que a Fajardo Gutiérrez se le atribuyen interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Según amplía la Fiscalía, las presuntas conductas ilícitas estarían relacionadas con dos contratos de obra pública y sus respectivas interventorías, firmados entre junio y agosto de 2022. El propósito de dichos contratos era la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio, con recursos avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del SGR, dado que Ataco integra los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, cuatro años después del inicio del proyecto, las obras se mantienen inconclusas, lo que ha dificultado el acceso a condiciones dignas de saneamiento para cientos de familias rurales.

La investigación destaca que, durante la administración de Aldana Castro, se habrían alterado las condiciones y plazos del proceso de selección para favorecer al contratista Fajardo Gutiérrez, cuya empresa, según el expediente, no cumplía con los requisitos necesarios. Además, el contratista es señalado de haber intervenido en la asignación de las interventorías y de haber recibido pagos por actividades no ejecutadas. Estas presuntas maniobras habrían representado un posible detrimento patrimonial de COP 499 millones, de acuerdo con la Fiscalía.

Aunque un juez de control de garantías dispuso que los procesados permanezcan bajo medida de aseguramiento en sus residencias, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación buscando que se revise esta decisión. Todo esto bajo la lupa de la justicia, que intenta determinar el alcance real de las irregularidades y sus repercusiones en la gestión de recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investigan contratos de saneamiento básico en Ataco Tolima?

Las autoridades adelantan una investigación porque, a pesar del millonario presupuesto aprobado por el Sistema General de Regalías y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, las obras para construir unidades sanitarias en zonas rurales de Ataco siguen inconclusas, lo que además ha derivado en presuntos delitos relacionados con corrupción, como lo señala la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué delitos se imputan en el caso de corrupción de Ataco y qué significa peculado?

En este caso, la Fiscalía imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. El peculado consiste en la apropiación indebida de recursos públicos por parte de un funcionario, en este contexto, desviando fondos asignados al proyecto de saneamiento básico en Ataco.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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