Por: El Espectador

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Sneyder Pinilla, quien es reconocido como uno de los principales testigos en la investigación sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), envió recientemente una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez. La comunicación fue dirigida tanto al magistrado como al alto tribunal, y en ella Pinilla solicita, de forma explícita, la intervención de la Corte ante su traslado a la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá. La petición surge luego de una decisión tomada el 6 de octubre, fecha en la que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió la orden de trasladar tanto a Pinilla como a Olmedo de Jesús López, quien fuera director de la Ungrd, desde su lugar actual de reclusión.

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Antes de esta orden, Pinilla y López cumplían su medida de aseguramiento en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad, conocida también como EJEPO y situada en el cantón militar de Bogotá. En su comunicación, cuya extensión es de nueve páginas y que lleva fecha del 8 de octubre, Pinilla argumentó que su objetivo principal es "preservar mi vida, integridad física y psicológica, así como mi seguridad personal y las condiciones necesarias para continuar cumpliendo mis obligaciones como testigo colaborador en las investigaciones relacionadas con los hechos de corrupción de la Ungrd", de acuerdo con lo consignado en el documento.

La situación se da en un contexto de investigaciones que involucran presuntos actos de corrupción dentro de la Ungrd, y en el cual Pinilla, en calidad de testigo colaborador, juega un papel fundamental en el esclarecimiento de los hechos investigados. Su insistencia en permanecer en una reclusión que, según él, le garantice seguridad y el ambiente adecuado para seguir aportando información, deja clara la importancia de su testimonio para las autoridades judiciales, según lo informado en la carta enviada. La respuesta a esta solicitud y las decisiones judiciales que se tomen podrán incidir en el desarrollo de las investigaciones que siguen en marcha.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sneyder Pinilla solicita no ser trasladado a la cárcel La Picota?

Sneyder Pinilla fundamenta su solicitud en la necesidad de preservar su vida, integridad física y psicológica, así como su seguridad personal. Además, indica que requiere condiciones adecuadas para seguir cumpliendo su papel como testigo colaborador en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según consta en la carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es el papel de Sneyder Pinilla en el caso de corrupción de la Ungrd?

Según la información aportada, Sneyder Pinilla es uno de los principales testigos en el proceso de investigación por los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Su papel como testigo colaborador resulta clave para las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

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