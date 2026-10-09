Por: Portal Bogotá

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La iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' pone en el centro la participación ciudadana como motor de transformación en los barrios, permitiendo que la comunidad intervenga directamente en la toma de decisiones sobre la inversión de los recursos públicos. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, está abierta la convocatoria para sumarse a la fase de priorización de Proyecta Local Presupuestos Participativos. A través de este mecanismo, las y los habitantes de la localidad pueden escoger de manera directa cómo y en qué se destina el presupuesto disponible, buscando así beneficiar el desarrollo de sus entornos más cercanos.

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Para lograr una participación amplia e incluyente, la administración local ha dispuesto tres puntos fijos donde la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto de manera presencial. Estos puntos, abiertos del 7 al 24 de octubre, están ubicados en la Alcaldía Local de Tunjuelito, la sede de Integración Social en Venecia y la Casa de la Cultura en el barrio El Carmen. Los horarios son de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y en el caso de la Casa de la Cultura, también los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Además de estos espacios permanentes, la Alcaldía Local organizó una agenda de puntos itinerantes, con el objetivo de acercar el proceso de votación a los diferentes barrios. Entre las fechas y lugares habilitados para esta modalidad se encuentran el Centro Día Macondo (del jueves 8 al sábado 10 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 m.), la Casa de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM – Venecia) y la Manzana del Cuidado (el miércoles 14 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.), así como la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez en El Tunal, el sábado 24 de octubre, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Al garantizar distintos puntos de acceso y horarios flexibles, la Alcaldía busca que jóvenes, adultos y personas mayores tengan la oportunidad de participar y así contribuir a que el presupuesto local refleje las verdaderas necesidades de cada sector. Este proceso, según información oficial de la Alcaldía Local de Tunjuelito, representa una apuesta por la democracia participativa y la inclusión efectiva de todos los habitantes de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Proyecta Local Presupuestos Participativos en Tunjuelito?

Proyecta Local Presupuestos Participativos es un proceso en el cual las y los ciudadanos de la localidad de Tunjuelito pueden decidir de forma directa cómo se destinan los recursos públicos en sus barrios. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local, los habitantes tienen la oportunidad de votar por proyectos de interés que beneficien al territorio, siguiendo una agenda establecida de puntos fijos e itinerantes de votación. El objetivo es que el presupuesto responda a las necesidades que la misma comunidad identifica como prioritarias.

¿Dónde y cuándo se puede votar en Presupuestos Participativos de Tunjuelito?

Quienes quieran participar pueden acudir a los puntos fijos habilitados en la Alcaldía Local de Tunjuelito, la sede de Integración Social en Venecia y la Casa de la Cultura en el barrio El Carmen, entre el 7 y el 24 de octubre, en horarios específicos. También existen puntos itinerantes en el Centro Día Macondo, Casa de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Manzana del Cuidado y la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, en fechas y horarios detallados por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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