Por: El Espectador

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Más de un millón de vehículos saldrán de Bogotá y una cifra similar ingresará durante el puente festivo del Día de la Raza, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad. La dinámica de movilidad entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre impulsa a las autoridades a desplegar un operativo especial con más de 150 agentes y personal de apoyo en los principales corredores viales de la ciudad. El objetivo es gestionar el flujo vehicular y facilitar el tránsito seguro, especialmente en momentos de alta demanda como el regreso a la capital.

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El plan de movilidad contempla el monitoreo constante de los puntos más congestionados por parte de los equipos en vía y el Centro Estratégico de Movilidad, que podrán ajustar las medidas en tiempo real. Particularmente, el lunes festivo operará el pico y placa regional, una estrategia que alterna la circulación de los vehículos de acuerdo con el último dígito de la placa y el horario de ingreso a Bogotá por los nueve corredores habilitados. Según la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, los automóviles con placas terminadas en número par podrán ingresar entre el mediodía y las 4:00 p. m., mientras que los terminados en número impar tendrán el acceso permitido de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Además, está previsto el uso del reversible de ingreso por la carrera Séptima en las tardes del domingo 11 y el lunes 12 de octubre, desde las 4:00 p. m., con el fin de mejorar la movilidad en este corredor clave. También se implementarán otras acciones como la coordinación con las autoridades de los municipios vecinos y la intermitencia semafórica en la autopista Sur, dependiendo de la cantidad de vehículos que regresen a la ciudad.

Por otro lado, el sábado 10 de octubre se desarrollará el piloto de circulación hacia el norte en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, desde las 7:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Esta prueba busca ofrecer una alternativa para quienes viajan hacia municipios al norte de Bogotá, descongestionando así la autopista Norte.

Las autoridades recomiendan hacer una revisión técnico-mecánica de los vehículos, respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad, y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, para prevenir incidentes durante este periodo de alto flujo vehicular.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo?

El lunes festivo, el pico y placa regional estará vigente en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, los vehículos con placas terminadas en número par podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., mientras que las placas terminadas en número impar lo harán entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

¿Qué corredores viales tendrán las restricciones del pico y placa regional en Bogotá?

Las restricciones del pico y placa regional están previstas para nueve corredores principales: autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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