Por: Portal Bogotá

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Del 10 al 12 de octubre, los amantes del cine en Bogotá tendrán una oportunidad única de disfrutar lo mejor del cine contemporáneo y descubrir nuevos talentos en el marco del Bogotá International Film Festival (BIFF), según la información compartida por el propio festival. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) lidera la estrategia ‘Fúgate al Centro’, diseñada para acercar las nuevas miradas audiovisuales a distintos espacios públicos del centro de la ciudad. Según FUGA, las actividades estarán abiertas de manera gratuita para residentes, comerciantes, estudiantes y todo aquel que quiera acercarse al séptimo arte durante el puente festivo.

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Esta iniciativa contempla una franja itinerante al aire libre, que recorrerá el Parque Santander, la Plaza de Mercado La Concordia y la Plazoleta de CityU. Allí se proyectará la Muestra de cortometrajes BIFF BANG, una selección de ocho películas cortas que reflejan géneros diversos como la comedia, el documental híbrido, el drama y la animación. De acuerdo con lo divulgado por FUGA, los asistentes podrán sumergirse en historias como ‘Quedamos así’ de Elías de Martino, ‘Para no volver’ de Tania Galvis, ‘Bertha’ de Laura Asprilla, ‘Borrachos mientras escuchamos las gotas caer’ de Santiago Gómez Ramírez, ‘Las flores son para los muertos’ de Isabella Bolívar, ‘Yo es otro’ de Jorge Carmona, ‘Entre las sombras arden mundos’ de Ismael García Ramírez y ‘Espacio para pensar’ de La Baldosa Colectivo.

La programación inicia el sábado 10 de octubre en el Parque Santander, seguida el domingo 11 en la Plaza de Mercado La Concordia y concluye el lunes 12 en la Plazoleta de CityU, siempre entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., como indica la información oficial de FUGA. La estrategia ‘Fúgate al Centro’ se inserta en una línea de trabajo de largo aliento por parte de FUGA, que destaca por la activación de espacios urbanos alternos y el fortalecimiento del sector audiovisual. Entre las iniciativas recientes de la fundación se menciona el Festival de Cine Punto de FUGA, dedicado a la proyección de obras cinematográficas en alianza con embajadas y espacios culturales independientes; así como franjas dedicadas a la difusión de videoclips musicales.

Para consultar más detalles y la programación completa, FUGA invita a los interesados a revisar sus canales digitales, en especial la red social Instagram, donde se actualiza la información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cortometrajes se proyectarán en la muestra BIFF BANG del Bogotá International Film Festival?

La muestra BIFF BANG incluye ocho cortometrajes de realizadores emergentes: ‘Quedamos así’ de Elías de Martino, ‘Para no volver’ de Tania Galvis, ‘Bertha’ de Laura Asprilla, ‘Borrachos mientras escuchamos las gotas caer’ de Santiago Gómez Ramírez, ‘Las flores son para los muertos’ de Isabella Bolívar, ‘Yo es otro’ de Jorge Carmona, ‘Entre las sombras arden mundos’ de Ismael García Ramírez y ‘Espacio para pensar’ de La Baldosa Colectivo, según la información de FUGA.

¿Dónde y cuándo ver cine gratis durante el BIFF con ‘Fúgate al Centro’ en Bogotá?

De acuerdo con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la programación de cine gratuito se llevará a cabo el sábado 10 de octubre en el Parque Santander, el domingo 11 en la Plaza de Mercado La Concordia y el lunes 12 en la Plazoleta de CityU, en horario de 3:00 p. m. a 8:00 p. m., como parte de la estrategia ‘Fúgate al Centro’ durante el BIFF.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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