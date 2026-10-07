Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para vivir una nueva edición del Bogotá International Film Festival, un evento que año tras año ha logrado consolidarse como uno de los escenarios culturales más relevantes de la capital. De acuerdo con información brindada por El Espectador y declaraciones de Andrés Bayona, director del festival, esta duodécima versión, que se desarrollará entre el 8 y el 14 de octubre, ofrece un espacio que trasciende la simple proyección de películas. Bayona destaca que el cine, más que un espectáculo, es “la excusa perfecta para provocar conversaciones, pensar otros mundos posibles y confirmar que las grandes historias nacen cuando nos atrevemos a mirar de frente nuestra realidad”.

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La programación está compuesta por 61 películas, distribuidas en 150 funciones que ocuparán diferentes recintos de la ciudad, como la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, el Parque Santander y la Plaza de Mercado La Concordia, entre otros. La película elegida para dar apertura será "Fjord", dirigida por Cristian Mungiu, quien obtuvo la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, lo cual resalta la calidad y el prestigio del evento.

Una de las secciones destacadas este año es Colombia Viva, donde los realizadores nacionales exploran nuevas posibilidades estéticas, apartándose de los modelos tradicionales de producción cinematográfica. Además, la franja Masters reunirá obras de cineastas reconocidos mundialmente, mientras que el encuentro con agentes internacionales facilitará el intercambio y la reflexión conjunta sobre el sector audiovisual.

El festival también fortalece su enfoque académico con BIFF Bang, un espacio que, durante los días 10, 11, 12 y 14 de octubre, será abierto al público interesado en discutir sobre la creación, las nuevas narrativas y el proceso de actuación frente a la cámara. Figuras como Salim Jaller, Nicolás Valencia y Cristina Gallego estarán a cargo de diferentes sesiones.

De manera paralela, la Sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá recibirá, entre el 7 y el 9 de octubre, el componente profesional, en el que empresas e instituciones nacionales e internacionales podrán conectarse y fortalecer la cooperación en el sector de industrias creativas.

La muestra BIFF Bang presentará ocho cortometrajes de géneros que van desde la comedia hasta la animación, incluyendo títulos como "Quedamos así" y "Bertha". El acceso será libre, permitiendo mayor participación y acercamiento del público a nuevas propuestas audiovisuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Bogotá International Film Festival en su duodécima edición?

Según la información de El Espectador, el festival incluye la proyección de 61 películas en 150 funciones, charlas abiertas, eventos académicos en la franja BIFF Bang con la participación de expertos de la industria, exhibiciones de cortometrajes, cine conciertos y un componente profesional dirigido a empresas e instituciones interesadas en el sector audiovisual.

¿Dónde se realizarán las proyecciones y eventos del Bogotá International Film Festival 2023?

De acuerdo con los datos disponibles, los escenarios elegidos para las actividades incluyen lugares emblemáticos de la ciudad como el Centro Felicidad Chapinero -CEFE, la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, el Parque Santander, la Plaza de Mercado La Concordia, la Plazoleta CityU, el Auditorio Fundadores de la Universidad Central y el Aula Máxima de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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