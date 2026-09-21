Hay aficionados que disfrutan el fútbol durante los 90 minutos, pero también quienes quieren seguir hablando de jugadores, clubes, entrenadores e historias relacionadas con este deporte cuando termina el partido.

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Para ellos existe una amplia oferta de películas, series y documentales sobre fútbol que van desde la comedia hasta relatos basados en hechos reales.

Esta es una selección para diferentes gustos.

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Películas para los amantes del fútbol

The Damned United (2009)

La película cuenta el breve y conflictivo paso de Brian Clough por el Leeds United en 1974.

Más que una historia de partidos, muestra las tensiones entre un entrenador con una personalidad particular, los jugadores y uno de los clubes importantes del fútbol inglés.

Bend It Like Beckham (2002)

Jess tiene una pasión: jugar fútbol. El problema es que debe enfrentarse a las expectativas de su familia y a las dificultades que encuentra para desarrollar su talento.

Es una película que combina fútbol, comedia y drama familiar y que terminó convirtiéndose en una referencia del cine deportivo.

Goal! The Dream Begins (2005)

Para muchos aficionados, esta es una de las películas más reconocibles cuando se habla de fútbol.

La historia sigue a Santiago Muñez, un joven que busca cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional y termina teniendo una oportunidad en Inglaterra.

The Beautiful Game (2024)

Esta producción gira alrededor de la Homeless World Cup, torneo que reúne a personas en situación de vulnerabilidad.

La película utiliza el fútbol como punto de partida para contar historias personales y mostrar cómo el deporte puede convertirse en un espacio de transformación.

Escape to Victory (1981)

Una mezcla poco habitual de fútbol y Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Michael Caine, Sylvester Stallone y el legendario Pelé.

La historia gira alrededor de un partido organizado entre prisioneros de guerra y un equipo alemán.

Series para quedarse varios capítulos

Ted Lasso

Un entrenador estadounidense llega a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol, aunque tiene poca experiencia en el deporte británico.

La serie utiliza el fútbol como escenario para desarrollar historias de humor, liderazgo, relaciones personales y trabajo en equipo.

Welcome to Wrexham

Esta serie documental sigue al Wrexham AFC después de que Ryan Reynolds y Rob McElhenney se convirtieran en propietarios del club.

Más allá de los resultados, muestra la relación entre un equipo y la comunidad que lo rodea.

Sunderland ‘Til I Die

Si lo que busca es conocer el lado menos glamuroso del fútbol, esta producción sigue al Sunderland durante momentos especialmente complicados de su historia reciente.

El protagonismo no está únicamente en los futbolistas: también aparecen los aficionados, trabajadores y habitantes de la ciudad.

The English Game

Esta miniserie se remonta a los primeros años del fútbol organizado en Inglaterra y muestra cómo el deporte comenzó a transformarse antes de convertirse en el fenómeno mundial que conocemos actualmente.

Documentales para conocer a las leyendas

Diego Maradona (2019)

El documental dirigido por Asif Kapadia se concentra especialmente en la etapa de Maradona en el Napoli y utiliza material de archivo para reconstruir una de las etapas más intensas de su carrera.

Beckham (2023)

Esta producción documental repasa la trayectoria de David Beckham, desde sus primeros años hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

The Class of ’92

La producción cuenta la historia de una generación del Manchester United que incluyó a jugadores como David Beckham, Ryan Giggs y Paul Scholes.

Es una opción interesante para quienes quieren conocer cómo se desarrolló una de las generaciones más recordadas del fútbol inglés.

Al final, no hace falta esperar al próximo partido para seguir disfrutando del fútbol. Entre ficción, documentales, comedia y relatos históricos, hay historias suficientes para convertir una noche cualquiera en otra jornada futbolera.

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