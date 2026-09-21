El iPhone 18 Pro Max ya es oficial y llega como sucesor directo del iPhone 17 Pro Max, presentado por Apple el año pasado. Aunque ambos celulares mantienen elementos como la pantalla OLED de 6,9 pulgadas, el diseño en aluminio, el puerto USB-C y una configuración de almacenamiento que llega hasta 2 TB, existen cambios importantes en el procesador, las cámaras, la batería, el sistema de refrigeración y algunas funciones de inteligencia artificial.

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Para quienes están pensando en comprar un iPhone de gama alta, estas son las principales diferencias entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 18 Pro Max, de acuerdo con las especificaciones publicadas por Apple.

Los datos de la tabla corresponden a las fichas técnicas oficiales de Apple para ambos equipos.

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Característica iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Procesador A19 Pro A20 Pro Resolución 2868 x 1320 2868 x 1320 Cámara principal 48 MP, ƒ/1.78 48 MP, apertura variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0 Teleobjetivo 48 MP, 4x; 12 MP, 8x óptico 48 MP, 4x; 12 MP, 8x óptico Video 4K Hasta 60 fps Hasta 120 fps en la cámara principal Batería, reproducción de video Hasta 37 horas Hasta 45 horas Carga rápida por cable 50 % en 20 minutos 50 % en aproximadamente 15 minutos Peso 233 gramos 249 gramos Colores Plata, naranja cósmico y azul profundo Negro, plata, glaciar y borgoña

¿Qué cambia entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro Max tiene un nuevo procesador A20 Pro

Una de las principales diferencias está en el procesador. El iPhone 17 Pro Max utiliza el A19 Pro, con CPU de seis núcleos, GPU de seis núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

El iPhone 18 Pro Max incorpora el A20 Pro, que mantiene una CPU de seis núcleos, pero aumenta la GPU a siete núcleos e integra dos Neural Engine de 16 núcleos. Apple también señala que el nuevo chip está fabricado con un proceso de 2 nanómetros y cuenta con un 50 % más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro.

Esto tiene especial importancia para videojuegos, procesamiento de imágenes y tareas de inteligencia artificial que se ejecutan directamente en el teléfono.

La cámara principal del iPhone 18 Pro Max tiene apertura variable

Esta es una de las diferencias más importantes entre ambos modelos. El iPhone 17 Pro Max tiene una cámara principal Fusion de 48 MP con apertura fija de ƒ/1.78. El iPhone 18 Pro Max conserva los 48 MP, pero incorpora una apertura variable que puede trabajar en ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0.

En términos prácticos, esto permite modificar la cantidad de luz que entra por el lente y tener mayor control sobre la fotografía. Apple también añadió controles Pro para ajustar parámetros como apertura, velocidad de obturación, balance de blancos y visualización del histograma.

Por tanto, la diferencia no está simplemente en que el iPhone 18 Pro Max tenga “más megapíxeles”: ambos tienen una cámara principal de 48 MP. El cambio está principalmente en las posibilidades de control del sistema óptico y de fotografía.

El teleobjetivo mantiene una configuración muy similar

Aquí la diferencia es mucho menor. Los dos modelos cuentan con un teleobjetivo Fusion de 48 MP con distancia focal equivalente a 100 mm y zoom óptico de 4x. También ofrecen una opción de 8x de calidad óptica mediante un teleobjetivo de 12 MP equivalente a 200 mm.

El zoom digital máximo para fotografías también es de hasta 40x en ambos. Por eso, no es correcto decir que el iPhone 18 Pro Max cambia completamente el sistema de zoom respecto al iPhone 17 Pro Max. La evolución más clara está en la cámara principal y en los controles fotográficos.

El iPhone 18 Pro Max mejora considerablemente la grabación de video

El iPhone 17 Pro Max permite grabar video 4K Dolby Vision hasta 60 cuadros por segundo. El iPhone 18 Pro Max amplía esa posibilidad y permite grabar 4K Dolby Vision hasta 120 fps con la cámara Fusion principal. También incorpora funciones como seguimiento inteligente del enfoque, controles Pro para video y compatibilidad con Genlock.

Esto puede ser especialmente relevante para usuarios que utilizan el celular para crear contenido, grabar deportes, producir videos o trabajar con material audiovisual.

La batería es otra diferencia importante

Apple promete una mayor autonomía en el iPhone 18 Pro Max. El iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 37 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas bajo esa misma métrica de Apple. En streaming de video, las cifras son de hasta 33 y 40 horas, respectivamente.

Además, la carga rápida también cambia. El iPhone 17 Pro Max puede llegar al 50 % en unos 20 minutos con un adaptador de 40 W o superior. El iPhone 18 Pro Max puede alcanzar el 50 % en aproximadamente 15 minutos con un adaptador de 60 W o superior y fuente de voltaje ajustable.

El iPhone 18 Pro Max es más pesado

Aunque las dimensiones principales prácticamente no cambian, existe una diferencia en el peso. El iPhone 17 Pro Max figura con 233 gramos en la ficha técnica de Apple para Colombia, mientras que el iPhone 18 Pro Max pesa 249 gramos. Ambos tienen 78 mm de ancho, 163,4 mm de alto y 8,75 mm de grosor.

Por lo tanto, quien espere un celular físicamente mucho más grande encontrará que las dimensiones son prácticamente las mismas, pero el modelo de 2026 sí aumenta de peso.

La pantalla mantiene prácticamente las mismas especificaciones

Este es uno de los apartados donde las diferencias son menores. Tanto el iPhone 17 Pro Max como el iPhone 18 Pro Max tienen una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, resolución de 2868 x 1320 píxeles, 460 ppp, pantalla siempre activa y ProMotion de hasta 120 Hz. Los dos también alcanzan hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores.

El cambio más visible está en la evolución de la Dynamic Island. Apple señala que el iPhone 18 Pro Max incorpora una Dynamic Island más pequeña y capaz de mostrar hasta tres actividades en vivo simultáneamente.

Ambos llegan hasta 2 TB de almacenamiento

No hay diferencia en este punto. Los dos modelos ofrecen configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Esto significa que el almacenamiento máximo no es un argumento para diferenciar al iPhone 18 Pro Max del 17 Pro Max.

¿El iPhone 18 Pro Max tiene mejor cámara que el iPhone 17 Pro Max?

Sí, pero la diferencia debe explicarse con precisión. Los dos tienen sistemas de cámaras Pro Fusion de 48 MP y conservan configuraciones similares en el ultra gran angular y el teleobjetivo. La principal novedad del iPhone 18 Pro Max es la apertura variable de la cámara principal, además de nuevos controles fotográficos y de video.

Por eso, la mejora está más relacionada con el control de la captura, la cantidad de luz y las posibilidades para usuarios que quieren ajustar manualmente sus fotografías y videos que con un simple aumento de megapíxeles.

¿El iPhone 18 Pro Max tiene más batería que el iPhone 17 Pro Max?

Sí. Según las cifras oficiales de Apple, el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video, frente a las 37 horas del iPhone 17 Pro Max.

Eso representa una diferencia de 8 horas en la métrica de reproducción de video de Apple. No significa que todos los usuarios vayan a obtener exactamente ocho horas adicionales de uso diario, porque la autonomía real depende de las aplicaciones utilizadas, brillo de pantalla, conexión, configuración y otros factores.

¿El iPhone 18 Pro Max tiene mejor rendimiento que el iPhone 17 Pro Max?

El hardware es más reciente. El iPhone 18 Pro Max incorpora el A20 Pro, con una GPU de siete núcleos y dos Neural Engine de 16 núcleos, mientras que el iPhone 17 Pro Max utiliza el A19 Pro, con GPU de seis núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.

Apple también afirma que el A20 Pro ofrece hasta un 40 % más de rendimiento gráfico frente a la generación anterior y que su nuevo sistema de cámara de vapor tiene tres veces más superficie que el utilizado en el iPhone 17 Pro, lo que permite mejorar el rendimiento sostenido.

¿Cuál tiene mejor inteligencia artificial, iPhone 17 Pro Max o iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro Max incorpora la nueva generación de Apple Intelligence y Siri AI, funciones que Apple presenta junto con el A20 Pro y sus nuevas capacidades de procesamiento neuronal.

El iPhone 17 Pro Max también cuenta con Apple Intelligence, pero utiliza el A19 Pro y un Neural Engine de 16 núcleos. En el iPhone 18 Pro Max, Apple especifica dos Neural Engine de 16 núcleos, es decir, 32 núcleos en total.

¿Vale la pena cambiar del iPhone 17 Pro Max al iPhone 18 Pro Max?

La respuesta depende principalmente del uso que se le dé al teléfono. El iPhone 18 Pro Max concentra sus principales novedades en el A20 Pro, la cámara principal con apertura variable, las nuevas herramientas de fotografía y video, la autonomía, la carga rápida, el procesamiento de inteligencia artificial y la gestión térmica.

En cambio, aspectos como el tamaño de pantalla, resolución, tasa de refresco, almacenamiento máximo, USB-C y buena parte de la configuración de cámaras mantienen cifras muy similares entre ambas generaciones.

Por eso, para comparar ambos celulares no basta con decir que el iPhone 18 Pro Max es simplemente “más nuevo”: las diferencias más concretas están en cámara principal, video, procesador, inteligencia artificial, autonomía y rendimiento sostenido, mientras que otros componentes permanecen prácticamente sin cambios.

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