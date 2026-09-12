Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya están disponibles en preventa en Colombia. Desde este sábado 12 de septiembre, los interesados pueden reservar los dispositivos a través de las tiendas físicas de Mac Center y de su página web.

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La venta general de los nuevos equipos comenzará el 18 de septiembre, por lo que quienes quieran tenerlos desde el inicio podrán optar por la preventa.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro en Colombia?

El precio de entrada para los nuevos modelos de la línea Pro quedó establecido de la siguiente manera:

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iPhone 18 Pro: desde $ 5.699.000 .

desde . iPhone 18 Pro Max: desde $ 6.199.000.

El modelo Pro Max es uno de los principales protagonistas de esta generación y llega con mejoras enfocadas en fotografía, rendimiento y autonomía.

Entre sus novedades está una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, característica que Apple incorpora por primera vez en un iPhone.

¿Cómo comprar el iPhone 18 Pro y Pro Max?

La preventa se puede realizar de dos maneras:

En las tiendas físicas de Mac Center en Colombia.

en Colombia. A través de la página web de Mac Center.

Además, durante el periodo de preventa se ofrecerá envío nacional gratuito para los compradores de los nuevos lanzamientos de Apple. La promoción aplica en el territorio colombiano, con excepción de San Andrés Islas.

También hay nuevos Apple Watch: estos son los precios

Los nuevos celulares llegan acompañados por una actualización de la línea de relojes inteligentes de Apple.

Los precios anunciados son:

Apple Watch S12 de 42 mm: $ 1.789.000.

$ 1.789.000. Apple Watch S12 de 46 mm: $ 2.069.000.

$ 2.069.000. Apple Watch Ultra 4: $ 3.799.000.

Al igual que ocurre con los iPhone, estos dispositivos pueden adquirirse durante la preventa en los canales habilitados por Mac Center.

Opciones para financiar la compra de iPhone 18 Pro y Pro Max

Para quienes no quieran asumir el valor completo de los dispositivos en un solo pago, el lanzamiento contempla diferentes alternativas de financiación mediante alianzas con entidades financieras.

Entre las opciones disponibles aparecen Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA, RappiCard, Addi, SisteCrédito, Nu, Davibank y Flexicuota, entre otras.

Las condiciones, tasas, plazos y requisitos dependen de cada entidad y del producto financiero utilizado, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de realizar la compra.

¿Se puede entregar un celular usado para comprar el iPhone 18?

Otra alternativa es el programa Cámbialo, mediante el cual los compradores pueden entregar hasta tres dispositivos usados como parte de pago para adquirir uno de los nuevos equipos.

El valor reconocido por los equipos dependerá de su estado y de la valoración realizada dentro del programa. De esta manera, quienes tengan celulares que ya no utilizan pueden reducir el monto que deben pagar por el nuevo dispositivo.

(Vea también: iPhone cayó desde la estratosfera y terminó con récord Guinness; video mostró que quedó intacto)

¿Cuándo llega el iPhone Duo a Colombia?

La compañía también tiene previsto el lanzamiento del iPhone Duo, cuya preventa está programada para el 16 de octubre. La venta general de este modelo comenzará posteriormente, el 23 de octubre.

Por ahora, quienes estén interesados en los modelos Pro pueden acceder a la preventa que comenzó este 12 de septiembre y comparar las diferentes alternativas de pago antes de decidirse por el equipo.

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