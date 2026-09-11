Por: El Espectador

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La tienda virtual de PlayStation implementará un importante cambio a partir del 9 de octubre de 2026, cuando deje de mostrar sus precios en dólares estadounidenses y comience a utilizar el peso colombiano (COP) como moneda de referencia para Colombia. La empresa de Gaming comunicó oficialmente esta transformación el lunes 7 de septiembre, confirmando que a partir de esa fecha todos los juegos y artículos digitales en la PlayStation Store estarán expresados en moneda local. Si bien este ajuste se presenta como una actualización positiva para facilitar la experiencia de compra a los usuarios en Colombia, todavía quedan algunas dudas respecto al funcionamiento exacto de la conversión de precios e impuestos.

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Según la información publicada, no se ha determinado si las transacciones continuarán clasificándose como compras internacionales en las plataformas bancarias, lo que podría conllevar cargos adicionales. Tampoco se precisa si los valores visibles incluirán los impuestos finales, pues esto depende de la práctica previa de PlayStation, que suele mostrar el valor definitivo solo durante el proceso de pago y no en la pantalla principal.

En cuanto a la tasa de cambio, los precios de los productos se regirán por la Tarifa Representativa del Mercado (TRM) vigente en cada momento y no por una conversión fija. Sin embargo, para quienes tengan saldo almacenado en el monedero digital de PlayStation Network, este será ajustado automáticamente a una tasa interna de COP 4.000 por cada dólar, una cifra bastante superior a la tasa de cambio habitual para la fecha de la transición.

Chile también será parte de este cambio, y la migración a monedas locales requerirá la suspensión temporal del servicio en ambos países del 5 al 8 de octubre. Una vez finalizado este periodo, la PlayStation Store volverá a estar operativa con los nuevos valores en pesos, diferenciándose así de otros competidores como Xbox y Nintendo, que ya ofrecían precios en moneda local desde hace años.

Respecto a títulos emblemáticos como GTA VI, se anticipa que la edición estándar pase a costar COP 246.248 y la edición Ultimate, COP 307.818. Sin embargo, PlayStation aún no aclara si estos valores ya contemplan los impuestos dentro del precio visible o si se sumarán al momento del pago.

En el mismo evento denominado State to Play, la marca presentó los mandos DualSense de PlayStation 5 con temáticas inspiradas en GTA VI. Habrá versiones en blanco con detalles azulados y en negro con detalles púrpura, cada una con un precio estimado de EUR 85 (aproximadamente COP 303.000), que podrán reservarse desde el 10 de septiembre.

Finalmente, la fecha de lanzamiento oficial de GTA VI para PlayStation está fijada para el 19 de noviembre de 2026, con la opción de predescarga previa a partir del 12 de noviembre para quienes decidan reservar el juego y así evitar problemas de saturación en los servidores.

¿Por qué PlayStation está cambiando los precios a pesos colombianos?

El cambio responde a la intención de la plataforma de adaptar la experiencia de compra a la realidad local de los jugadores, permitiendo que los usuarios visualicen los precios de manera más clara en su moneda, lo que facilita la planeación de sus compras. Según el comunicado oficial de PlayStation, esta actualización también busca estar en línea con las preferencias de sus mercados en América Latina, como ya ocurre en otros países.

¿Qué implica la Tarifa Representativa del Mercado (TRM) para las compras digitales?

La Tarifa Representativa del Mercado, conocida como TRM, es el valor promedio del dólar calculado por el mercado financiero colombiano y se usa como referencia para conversiones de divisas en transacciones internacionales. En el caso de PlayStation Store, las compras se ajustarán con base en la TRM vigente, por lo que el valor en pesos puede variar cada día según el comportamiento del mercado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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