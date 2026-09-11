Por: El Espectador

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La Universidad Sergio Arboleda se prepara para la cuarta edición del Gamer School Fest, un evento dirigido a estudiantes de colegio que busca destacar las habilidades en videojuegos como Fall Guys y Rocket League. Este concurso, que surgió en 2023 y ha mantenido su vigencia desde entonces, propone un espacio en el que los jóvenes pueden mostrar su destreza y creatividad en un contexto académico. De acuerdo con la universidad, los participantes tienen la oportunidad de obtener importantes premios, entre los que destaca una beca para cursar cualquier programa de pregrado en la institución, así como diversos accesorios gamer útiles tanto en el entorno lúdico como en el académico.

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El proceso de inscripción al Gamer School Fest está claramente delineado por la Universidad Sergio Arboleda. Quienes deseen inscribirse deben ser estudiantes activos de décimo o undécimo grado, ingresar al sitio web oficial de la universidad, diligenciar sus datos personales y enviar el formulario correspondiente. La intención, según la propia institución, es crear una plataforma que impulse tanto el talento como la creatividad de los estudiantes, abriendo nuevas perspectivas sobre los ecosistemas digitales, particularmente aquellos que han sido objeto de estigmatización, como los videojuegos.

El evento no solo está orientado a la competencia, sino que también contará con charlas académicas a cargo de las Escuelas de la Universidad Sergio Arboleda. Estas conferencias abordarán temas relacionados con el 'gaming' y su repercusión en aspectos educativos, culturales y tecnológicos. Jorge Noguera Calderón, rector de la universidad, subrayó que el objetivo es reafirmar el compromiso con el desarrollo tecnológico y la innovación, así como con una formación integral y orientada al futuro de los estudiantes. Por su parte, Óscar Núñez Riaño, director de la División de Comunicaciones y Mercadeo, resaltó el papel de los videojuegos más allá del entretenimiento, destacando su contribución al desarrollo de la creatividad y el trabajo colaborativo.

En cuanto a los títulos seleccionados para la competencia, Fall Guys es un videojuego del género 'battle royale' desarrollado por Mediatonic y publicado por Epic Games en 2021. Utiliza el motor gráfico Unity y está disponible en múltiples plataformas, incluidas PC, consolas y dispositivos móviles, siendo gratuito para los usuarios. Por su parte, Rocket League, creado por Psyonix y originalmente lanzado como un título de pago en 2015, se volvió gratuito desde 2020 tras ser adquirido por Epic Games. Este juego, que mezcla autos y fútbol con equipos de tres participantes, también está presente en diversas consolas y PC, posicionándose como un clásico en los torneos estudiantiles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse un estudiante al Gamer School Fest de la Universidad Sergio Arboleda?

Para participar, el estudiante necesita estar cursando décimo u undécimo grado, acceder al sitio web oficial de la Universidad Sergio Arboleda, completar sus datos personales y enviar el formulario de inscripción. Con estos pasos podrá aspirar a los premios que ofrece la competencia.

¿Qué significa 'battle royale' en videojuegos como Fall Guys?

‘Battle royale’ es un término que define un tipo de videojuego en el que múltiples jugadores compiten en un mismo escenario, habitualmente buscando sobrevivir o ser el último en pie frente a obstáculos o rivales, una dinámica que caracteriza a Fall Guys.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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