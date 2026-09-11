Por: El Espectador

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El descubrimiento reciente de un equipo internacional de astrónomos ha marcado un hito en la investigación sobre las estructuras más masivas conocidas en el universo. Este grupo ha identificado el progenitor más distante de un supercúmulo de galaxias registrado hasta la fecha. Los cúmulos de galaxias, explican los científicos responsables del hallazgo, son grandes estructuras que agrupan cientos o incluso miles de galaxias y que permanecen unidas gracias a enormes cantidades de materia oscura. Dicha materia, según el equipo, constituye el elemento fundamental que sostiene la estructura del universo.

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Por lo común, los estudios sobre cúmulos de galaxias se centran en formaciones maduras relativamente próximas en el espacio, las cuales evolucionaron a partir de los denominados protocúmulos, agrupaciones de galaxias menos cohesionadas que están en proceso de fusionarse. Analizar estos protocúmulos en regiones lejanas —formados cuando el universo era todavía joven— ofrece a los investigadores la oportunidad de entender cómo han cambiado y evolucionado las grandes estructuras galácticas a lo largo del tiempo, arrojando luz sobre la historia del cosmos.

El trabajo fue liderado por Vandana Ramakrishnan, investigador de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, quien, junto a su equipo, diseñó una estrategia para encontrar protocúmulos que existieron hace miles de millones de años. Utilizando un telescopio en Chile, los científicos dedicaron más de 100 noches, distribuidas en tres años, a obtener imágenes profundas del cielo en el hemisferio sur. Este extenso registro permitió identificar 150 protocúmulos formados entre 1.000 y 3.000 millones de años después del nacimiento del universo.

Dentro de este grupo, los astrónomos centraron su interés en dos estructuras con notoria concentración de galaxias: COSMOS-z3.1-A y COSMOS-z3.1-C. Según Ramakrishnan, quien presentó los resultados en la revista The Astrophysical Journal, el objetivo es comprender cómo crecen y evolucionan estos conjuntos masivos y de qué manera afectan el desarrollo de las galaxias que albergan. Al referirse a COSMOS-z3.1-A, el investigador lo describe como un objeto aún más excepcional que un protocúmulo, denominándolo protosupercúmulo, o sea, la etapa progenitora de un supercúmulo de galaxias. Esta gigantesca estructura fue observada cuando el universo tenía solo 2.100 millones de años y cuenta con una masa 5.000 veces superior a la de la Vía Láctea. Así, este hallazgo representa el protosupercúmulo más antiguo y distante conocido, una rareza que, según Ramakrishnan, podría existir en menos de uno por cada 10.000 cúmulos galácticos.

¿Qué es un protocúmulo de galaxias y por qué es relevante su estudio para la astronomía?

Un protocúmulo de galaxias es una agrupación primeriza de galaxias poco cohesionadas, en proceso de fusión, que aún no conforman un cúmulo consolidado. El estudio de estos objetos resulta clave para los astrónomos, porque permite entender cómo han surgido y evolucionado las actuales grandes estructuras galácticas, arrojando luz sobre la conformación del universo desde sus primeras etapas.

¿Cuándo se formó el protosupercúmulo COSMOS-z3.1-A descubierto por los científicos?

El protosupercúmulo COSMOS-z3.1-A fue observado en un momento en el que el universo tenía tan solo 2.100 millones de años, según la investigación liderada por Vandana Ramakrishnan y publicada en The Astrophysical Journal. Esta estructura es la más antigua y distante de su tipo que se haya identificado, y su masa es 5.000 veces mayor que la de la Vía Láctea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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