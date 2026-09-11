Por: Social Geek

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Por primera vez en su historia, la Ciudad de México ha sido elegida como una de las sedes de Pokémon GO Área Silvestre, un evento que hasta el momento solo se había celebrado en Japón. De acuerdo con la información divulgada por la compañía, entre el 6 y el 8 de noviembre, la zona metropolitana recibirá a miles de jugadores, quienes podrán disfrutar de actividades en diferentes puntos de la ciudad, con entradas que tendrán un costo de 350 pesos mexicanos. El evento se realizará en simultáneo con la ciudad japonesa de Sendai, mostrando el alcance global de este fenómeno.

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Uno de los mayores atractivos será la llegada de Dialga Dinamax y Palkia Dinamax, dos Pokémon legendarios que harán su debut en Pokémon GO. Los participantes que asistan al evento podrán encontrarlos en Combates Max y, en determinadas circunstancias, tendrán la opción de capturarlos en versiones Brillantes. Además, la entrada habilita jugabilidad extendida, permitiendo participar en desafíos e incursiones a lo largo de toda la zona metropolitana durante el día seleccionado.

Un punto destacado es la inclusión de Sliggoo de Hisui y su evolución Goodra de Hisui, quienes aparecerán por primera vez en el juego. Solo quienes cuenten con entrada presencial podrán encontrarlos en encuentros salvajes, incluso en su forma Brillante. Para obtener a Goodra de Hisui, se requieren 100 caramelos de Goomy, lo que añade un desafío adicional. Pokémon como Latias y Latios Formidables también estarán disponibles a través del Incienso, excluyendo el de Aventura Diario, y se podrán encontrar versiones Brillantes en algunos casos.

El evento dará protagonismo a los Pokémon Formidables, criaturas que según los organizadores tienen estadísticas más elevadas y resultan más complejas de capturar. Entre ellos figuran Machamp con chamarra moderna, Exeggutor de Alola, Azumarill, Scizor, Kingdra, Metagross, Bastiodon, Noivern, Kommo-o, Tinkaton y, especialmente para Ciudad de México, Hawlucha Formidable. Las Safaribolas de GO, que se obtienen al girar Poképaradas decoradas, incrementan las posibilidades de captura. Se suman bonificaciones como más encuentros con Pokémon Formidables al recorrer Rutas y la opción de acceder a Investigaciones Temporales al adquirir un día extra de experiencia.

La dinámica será alternada: “Hora Sólida” para Pokémon tipo Acero y “Hora Intrépida” enfocada en tipo Dragón, con especies como Sliggoo de Hisui, Sandshrew de Alola, Magnemite, Beldum, Charmander, Dratini y Goomy, entre otros. Paralelamente, la experiencia Pokémon GO Área Silvestre: Global permitirá a jugadores del mundo participar los días 14 y 15 de noviembre. Finalmente, la preventa de playeras oficiales estará disponible al comprar la entrada, para ser recogidas durante el evento, y todos los detalles puede consultarlos en el blog oficial de Pokémon GO.

¿Cuándo es el evento de Pokémon GO Área Silvestre en Ciudad de México y qué incluye la entrada?

Pokémon GO Área Silvestre se realizará en Ciudad de México del 6 al 8 de noviembre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. La entrada, que tiene un costo de 350 pesos mexicanos, permite disfrutar de todas las actividades del evento, acceso a jugabilidad extendida en la zona metropolitana, oportunidades para capturar Pokémon especiales y derechos para adquirir mercancía exclusiva.

¿Qué son los Pokémon Formidables que aparecen en Pokémon GO Área Silvestre?

De acuerdo con los organizadores, los Pokémon Formidables son criaturas con estadísticas superiores en ataque, defensa y puntos de salud (PS), lo que los hace más difíciles de capturar. Durante el evento, se ofrecerán herramientas como las Safaribolas de GO para facilitar su captura y habrá especies exclusivas que solo aparecen durante estas fechas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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