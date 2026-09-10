En la tarde de este miércoles, 9 de septiembre, Apple hizo el lanzamiento oficial de sus más recientes equipos, pues en el Apple Park de California dio a conocer cómo serán el iPhone 18 y el iPhone Duo.

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Estos son celulares que se renuevan, sobre todo, en el funcionamiento, pues tienen procesadores más rápidos, un poco mejores cámaras y mucho más.

Ahora, muchas personas aprovechan estas fechas de lanzamiento para adquirir los celulares del año anterior, puesto que estos bajan ligeramente su puesto y el cambio casi nunca es tan marcado.

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No obstante, en esta oportunidad la renovación y compra del iPhone 17 no será tan sencilla, puesto que en vez de bajar, subió su precio en las últimas horas.

iPhone 17 subió de precio

Cuando este equipo subió, el valor de lanzamiento, con la memoria más baja, fue de 799 dólares, que era un precio asequible para las personas en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, cuando las personas entraron en la mañana de este jueves para pedirlo porque se suponía que iba a bajar su precio, se encontraron con la sorpresa de que subió 100 dólares, por lo que ahora se consigue desde los 899 dólares.

Esta es una situación bastante llamativa, pues Apple no solía hacer este tipo de acciones, pero todo indica que sería una determinación del nuevo CEO de la compañía, John Ternus.

(Ver también: ¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para comprar el nuevo iPhone 17 en Colombia?)

Qué características tiene el iPhone 17

El iPhone 17 cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con ProMotion de hasta 120 Hz y brillo máximo elevado. Está equipado con el chip A19, acompañado de 8 GB de RAM, y ofrece opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB. También incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara frontal Center Stage de 18 MP, además de mejoras para fotografía y video.

En diseño, mantiene el enfoque de Apple en un equipo delgado y resistente, con Ceramic Shield 2 en la parte frontal y protección contra agua y polvo. El teléfono también incluye Face ID, USB-C, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de compatibilidad con funciones de inteligencia artificial mediante Apple Intelligence.

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