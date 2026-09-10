Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El investigador británico Jacob Coxon, de 27 años, generó controversia esta semana al anunciar su renuncia a Anthropic y, previamente, a OpenAI, dos laboratorios punteros en el desarrollo de inteligencia artificial, luego de advertir sobre los peligros relacionados con una potencial superinteligencia. La noticia escaló rápidamente en redes sociales, donde los siete mensajes que compartió Coxon en la plataforma X sumaron más de 115 millones de visualizaciones, provocando inquietud sobre el futuro de la tecnología.

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De acuerdo con las publicaciones de Coxon, tanto Anthropic como OpenAI estarían avanzando en el diseño de sistemas de inteligencia artificial capaces de superarse a sí mismos, adquirir recursos y ejecutar tareas cada vez más complejas. Según sus afirmaciones, las consecuencias de estos desarrollos son desconocidas incluso para los propios creadores. Coxon fue directo al decir que estos grupos de investigación “están jugando con nuestras vidas”. En sus mensajes, advirtió que, bajo ciertas condiciones, podrían surgir sistemas “capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales”. En el escenario más extremo, sostuvo que la IA podría causar la muerte de seres humanos antes de que finalice la década. Sin embargo, aclaró que esto no implica que exista una predicción científica establecida acerca de la desaparición de la humanidad antes de 2030.

Las declaraciones de Coxon encontraron eco en Evan Hubinger, investigador de Ciencia de Alineación en Anthropic, quien aseguró que la posibilidad de que una futura superinteligencia provoque la muerte de toda la humanidad supera el 10 % en la próxima década, aunque enfatizó que los modelos actuales tienen un riesgo mucho menor. Hubinger subrayó que el peligro se asocia con una superinteligencia capaz de mejorarse recursivamente, más allá de lo que hoy se ha alcanzado.

Por otra parte, José Betancur, director de Imaginar Futuros en Eafit, ofreció una visión menos alarmista al considerar que la idea de una IA que acabe con la humanidad es exagerada y, de hecho, planteó que el riesgo tangible hoy en día está vinculado al empleo, no a la supervivencia humana. Mientras tanto, el sector pide mecanismos y mayor coordinación para vigilar los avances.

Anthropic ha manifestado que realiza evaluaciones periódicas sobre los riesgos de sus tecnologías. En su más reciente informe, de 186 páginas y publicado en agosto de 2026, la empresa analizó factores como la desalineación de modelos y el peligro de que la IA facilite el desarrollo de armas químicas o biológicas. Aunque el informe califica de bajo el riesgo actual, admite que persisten incertidumbres y posibles fallas de seguridad que requieren constante monitoreo.

En definitiva, la hipótesis de una extinción de la humanidad por inteligencia artificial antes de 2030 continúa siendo solo un escenario especulativo y altamente debatido. El debate principal se centra en cuánto poder deben tener estos sistemas, cuáles deberían ser sus límites y qué regulaciones harán falta para gestionar los riesgos que aún el propio sector tecnológico no termina de comprender.

¿Cuáles son los principales riesgos que advierten los expertos sobre la inteligencia artificial?

De acuerdo con lo señalado en las posiciones de Jacob Coxon y Evan Hubinger, el peligro más importante a futuro sería la aparición de una superinteligencia capaz de evolucionar por sí misma, adquirir recursos y tomar acciones autónomas que podrían sobrepasar el control humano. Sin embargo, expertos como José Betancur enfatizan que el riesgo principal actual radica en el impacto en el empleo y los comportamientos económicos, más que en la eliminación de la humanidad.

¿Existen evidencias científicas que respalden una posible extinción de la humanidad por inteligencia artificial antes de 2030?

Según lo informado en los mensajes y reportes citados, no existe una predicción científica que determine que la humanidad desaparecerá antes de 2030 a causa de la inteligencia artificial. Las opiniones y escenarios expuestos representan hipótesis controvertidas, discutidas actualmente, pero aún no son respaldados por datos empíricos ni estudios concluyentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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