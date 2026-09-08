Quienes buscan una oportunidad para ingresar a la carrera administrativa del sector público tienen en septiembre una convocatoria de la Procuraduría General de la Nación. El proceso de selección ‘Mérito Construyendo Excelencia’ abrió una nueva etapa de inscripciones para ocupar cargos de planta en diferentes regiones del país.

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La convocatoria está dirigida a personas que cumplan las condiciones establecidas para los empleos ofertados, por lo que uno de los primeros pasos para los interesados consiste en revisar los perfiles disponibles y comprobar que su formación y experiencia correspondan al cargo elegido.

El proceso contempla empleos para diferentes niveles de educación, incluyendo 130 para bachilleres. La oferta inicial fue estructurada para cubrir vacantes definitivas del sistema especial de carrera de la Procuraduría, bajo un concurso abierto que busca seleccionar a los aspirantes de acuerdo con sus méritos.

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La entidad también dispuso un micrositio específico para el concurso, en el que se encuentran las convocatorias, resoluciones, documentos y actualizaciones relacionadas con el proceso. La Procuraduría advierte que los participantes deben consultar allí las condiciones que rigen la convocatoria.

¿Hasta cuándo se puede hacer la inscripción?

La fase vigente de inscripción se desarrolla del 7 al 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma actualizado del proceso. El periodo comenzó a las 8:00 de la mañana del primer día y termina a las 4:00 de la tarde de la fecha de cierre.

Esto significa que los aspirantes deben completar dentro de ese periodo las actuaciones exigidas por la convocatoria. No basta con revisar la oferta: antes del cierre se debe dejar formalizada la participación de acuerdo con las condiciones establecidas para el empleo seleccionado.

La Procuraduría ha señalado que el proceso cuenta con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia, institución encargada de diferentes componentes técnicos y logísticos del concurso. Las pruebas están previstas para noviembre.

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¿Cómo funciona el concurso de la Procuraduría?

El concurso de méritos de la Procuraduría 2026 comienza con la selección del cargo al que cada aspirante puede postularse, de acuerdo con su formación y experiencia. Una vez identificado el empleo, la persona debe completar la inscripción y pagar los derechos correspondientes.

El valor depende del nivel de la vacante. Para los cargos operativos, administrativos y técnicos, la inscripción cuesta $58.400, mientras que quienes se postulen a empleos profesionales, asesores o ejecutivos deben pagar $87.550.

Después de formalizar la inscripción, los aspirantes deben participar en las etapas de selección previstas en la convocatoria, entre ellas las pruebas establecidas para determinar quiénes cumplen las condiciones y obtienen los mejores resultados.

Por eso, antes de pagar la inscripción, es importante revisar la ficha del cargo elegido. Allí aparecen requisitos como nivel educativo, experiencia, funciones, salario y ubicación, información que permite determinar si la vacante se ajusta al perfil del aspirante.

¿Dónde consultar las vacantes y los requisitos?

La Procuraduría habilitó un micrositio oficial del Concurso de Méritos 2026, donde están disponibles las convocatorias, resoluciones y documentos que regulan el proceso. Allí también se publican las modificaciones y novedades que puedan afectar a los participantes.

Los aspirantes deben revisar directamente la convocatoria correspondiente al empleo de su interés antes de completar el proceso. Esto es especialmente importante porque las condiciones pueden variar según el cargo, la ubicación y el nivel jerárquico.

La entidad también recomienda a quienes participan consultar periódicamente las publicaciones oficiales, pues las comunicaciones y novedades del concurso se difunden a través de los canales establecidos para el proceso.

¿Qué cargos ofrece la Procuraduría?

La oferta comprende empleos de carrera administrativa en diferentes niveles. Los documentos de convocatoria detallan para cada plaza aspectos como la formación requerida, experiencia, salario y ubicación.

Entre los cargos publicados aparecen empleos del nivel profesional, técnico y asistencial. La remuneración depende del empleo y del grado correspondiente; por ejemplo, documentos oficiales de la convocatoria incluyen cargos profesionales con asignaciones superiores a los $6 millones.

Por esta razón, no existe un único requisito para todos los participantes. Cada persona debe identificar primero el empleo al que puede aspirar y después comprobar que cumple las condiciones exigidas antes de avanzar en el proceso.

La convocatoria representa así una oportunidad para quienes buscan vincularse mediante mérito y carrera administrativa a la Procuraduría, pero la participación exige revisar con cuidado las reglas específicas del cargo y cumplir el cronograma establecido.

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