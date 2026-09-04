Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece un programa fundamental para quienes buscan potenciar sus oportunidades laborales basándose en la experiencia adquirida en el desempeño de diferentes oficios. Se trata del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, un servicio completamente gratuito que tiene como objetivo reconocer oficialmente los conocimientos, destrezas y habilidades que una persona ha desarrollado en un campo u ocupación, de acuerdo con lo informado en Noticiero 90 Minutos.

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Este mecanismo está destinado a individuos que han aprendido y acumulado experiencia en un área laboral, sin importar el contexto, la fecha o la forma en que se formaron dichos saberes. Su sentido principal es validar, mediante evaluación, que los participantes cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse en una función específica. A través de esta certificación, los usuarios pueden fortalecer su perfil ocupacional, lo cual es crucial para incrementar sus posibilidades de conseguir un empleo o avanzar profesionalmente.

Es importante resaltar, según se indica en la fuente, que este procedimiento es distinto a los programas de formación profesional ofrecidos por el SENA. Aquí no se trata de asistir a cursos ni recibir instrucción formal; el enfoque está en la valoración y el reconocimiento de habilidades previamente adquiridas por medio de la experiencia personal y laboral.

El acceso al proceso requiere presentar documentos como la fotocopia del documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o tarjeta de identidad para menores de edad), así como certificados laborales que demuestren al menos seis meses de experiencia en la actividad que se busca certificar. En el caso de menores de edad, es indispensable contar con el permiso del Ministerio del Trabajo, y para quienes aplique, deberán adjuntar el Permiso por Protección Temporal (PPT).

La certificación de competencias promovida por el SENA resulta de utilidad tanto para trabajadores dependientes como independientes y personas en búsqueda de empleo. Reconocer de manera formal los conocimientos y destrezas adquiridas puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales, favorecer el acceso a procesos de formación, fortalecer el desarrollo profesional e incluso estimular el emprendimiento. Desde la perspectiva empresarial, también es una herramienta para identificar brechas, optimizar procesos de selección y apoyar el desarrollo del talento humano.

Así, la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales se consolida como una alternativa valiosa para quienes desean que su experiencia sea reconocida y se convierta en un respaldo concreto en su trayectoria laboral.

¿Cómo acceder a la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA?

Para acceder a este proceso, es necesario reunir documentos como la fotocopia del documento de identidad, la constancia laboral que certifique al menos seis meses de experiencia en la función y, en algunos casos, el Permiso por Protección Temporal (PPT) o el permiso del Ministerio del Trabajo para menores de edad. Los interesados pueden consultar los detalles y realizar el trámite mediante la página oficial del SENA.

¿Por qué es importante certificar las competencias laborales adquiridas por experiencia?

Certificar las competencias laborales adquiridas mediante la experiencia es relevante porque otorga un reconocimiento formal a habilidades y destrezas que, de otra manera, podrían quedar invisibles en los procesos de selección laboral. Así, se fortalece el perfil ocupacional, se mejora la empleabilidad y se abren nuevas posibilidades de crecimiento profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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