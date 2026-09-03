Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de la cuarta convocatoria de formación presencial y a distancia, dirigida a quienes residen en Bogotá y desean iniciar o continuar su preparación académica y laboral sin costo. De acuerdo con la información publicada por el portal ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, las inscripciones están disponibles únicamente hasta hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, por lo que la entidad hizo un llamado urgente a aprovechar estos últimos días para inscribirse.

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Según detalló el SENA, aún quedan alrededor de 20.000 cupos repartidos en más de 1.500 programas formativos. Los aspirantes pueden optar por distintas modalidades que abarcan los niveles de operario, auxiliar, técnico, profundización técnica y tecnólogo. Esta variada oferta permite atender a un público amplio, desde quienes buscan una primera oportunidad de formación laboral hasta quienes desean especializarse y ampliar sus competencias.

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es la flexibilidad en los horarios: se ofrecen cuatro jornadas distintas, pensadas para facilitar el acceso a la educación a personas con diferentes disponibilidades de tiempo. Esta característica responde a las necesidades de quienes combinan el estudio con trabajo o con otros compromisos familiares.

El SENA, en su cuenta oficial en la red social X, reiteró que no se requiere pago ni de intermediarios para acceder a los programas, garantizando así un proceso transparente y gratuito. Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del SENA, registrarse o actualizar sus datos en betowa.sena.edu.co, buscar el programa de interés de acuerdo con la ciudad y el área de formación, verificar requisitos y jornadas disponibles, y realizar la inscripción dentro del plazo establecido. También se recomienda que los participantes estén atentos al correo electrónico, ya que por ese medio se les notificará la continuación del proceso de selección.

El acceso gratuito y sin intermediarios a los programas del Servicio Nacional de Aprendizaje representa una oportunidad significativa, especialmente en el contexto actual en el que la demanda de formación técnica y tecnológica continúa creciendo en Bogotá. Sin embargo, el plazo es muy corto y quienes estén interesados deben actuar de inmediato para no perder su cupo en esta convocatoria.

¿Qué niveles de formación ofrece el SENA en la convocatoria 2026 en Bogotá?

En esta convocatoria del SENA para Bogotá, los niveles de formación incluyen operario, auxiliar, técnico, profundización técnica y tecnólogo. Cada uno responde a diferentes grados de cualificación, desde habilidades básicas y específicas hasta programas de mayor especialización, facilitando que personas con distintos perfiles puedan encontrar una opción acorde a sus necesidades.

¿Cómo puedo inscribirme gratis a un programa del SENA sin intermediarios en Bogotá?

Para inscribirse gratuitamente a un programa del SENA en Bogotá, solo es necesario ingresar al portal oficial, registrar o actualizar los datos en betowa.sena.edu.co, elegir el programa y jornada de interés, verificar los requisitos y completar la inscripción dentro del plazo. El proceso es completamente gratuito y el SENA recalca que no se requieren intermediarios en ninguna etapa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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