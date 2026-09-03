Por: Portal Bogotá

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El más reciente informe técnico de alerta temprana sobre inteligencia artificial, adaptabilidad y reconversión laboral, elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), se posiciona como una de las primeras hojas de ruta en Colombia para afrontar el impacto de esta tecnología en el mundo del trabajo. Este documento fue presentado en el marco del Encuentro de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Bogotá, como ciudad anfitriona y bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, destacó la urgencia de anticiparse a los cambios que la inteligencia artificial traerá para el empleo.

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De acuerdo con Asocapitales, el 48,1 % de quienes trabajan en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país se desempeñan en tareas con alta exposición frente a la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no implica que estos empleos desaparecerán. Dentro de este grupo, alrededor de 2,76 millones de personas (22 %) podrían fortalecer su trabajo con herramientas de IA, mientras que 3,27 millones (26,1 %) se ubican en ocupaciones donde la exposición es alta y la complementariedad baja, siendo estos últimos la prioridad para programas de adaptación o reconversión laboral.

El impacto inicial se concentrará en el empleo formal urbano, especialmente en áreas como labores administrativas, atención al cliente, BPO (Business Process Outsourcing, es decir, subcontratación de procesos de negocio), contabilidad, servicios financieros, revisión documental, producción de contenidos y programación básica. El estudio revela también que mujeres y jóvenes están particularmente expuestos, pues su participación es relevante en estos sectores y en empleos de ingreso al mercado laboral.

La capital encabeza la lista de ciudades con una mayor proporción de trabajadores en ocupaciones con alta exposición y baja complementariedad, con un 28,7 %, seguida por Manizales (27,9 %) y Cali (26,6 %). La respuesta planteada por Asocapitales contempla dos caminos: adaptabilidad, a través de formación continua en el uso de inteligencia artificial para aumentar la productividad y la permanencia laboral, y reconversión laboral mediante rutas focalizadas de entre 3 y 18 meses, enlazadas con vacantes reales. El informe recalca que hay una ventana decisiva de 24 a 36 meses para que las ciudades organicen sus estrategias locales y de acuerdo con el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, no se trata de pérdida de empleo, sino de una oportunidad para mejorar la eficiencia laboral y fortalecer capacidades tecnológicas.

¿Cómo afectará la inteligencia artificial al empleo en Bogotá y otras capitales según Asocapitales?

Según el informe, la inteligencia artificial impactará principalmente en el empleo formal de áreas urbanas y administrativas, con énfasis en tareas que pueden automatizarse o ser apoyadas por tecnología, como atención al cliente, BPO y contabilidad. Bogotá es la ciudad con mayor proporción de trabajadores expuestos y su estrategia está marcada por la formación y adaptación para evitar la exclusión laboral.

¿Qué propone Asocapitales para enfrentar los retos laborales que plantea la inteligencia artificial?

Asocapitales sugiere una estrategia dual que combina adaptabilidad, mediante capacitación amplia en inteligencia artificial, con reconversión laboral enfocada en quienes deben trasladarse a nuevas funciones, además de la creación de un Sistema Nacional de Adaptabilidad y la articulación de políticas públicas que integren este enfoque en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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