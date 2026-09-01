Por: El Espectador

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La Trobe University, ubicada en Australia, mantiene abierta una convocatoria destinada a quienes desean cursar un doctorado en esta institución. Se trata de las Project-based Graduate Research Scholarships, un programa que invita a estudiantes interesados en integrarse en proyectos de investigación concretos propuestos por la universidad. La convocatoria, anunciada en la página oficial de La Trobe University, permanecerá vigente durante todo el año o hasta ocupar las plazas ofertadas.

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Estas becas están directamente relacionadas con proyectos de investigación específicos. Para iniciar el proceso, cada persona debe contactar primero al supervisor principal del proyecto que le interesa, ya que solamente quienes reciban la aprobación de este supervisor pueden avanzar en la solicitud formal. Así lo señala La Trobe en su sitio web oficial.

En cuanto a los beneficios, la beca otorga un apoyo económico de 36.000 dólares australianos por año (según la tarifa de tiempo completo estimada para 2026), durante un plazo de hasta tres años y medio en estudios de doctorado. Además, la matrícula estará cubierta por cuatro años. De manera adicional, existen subsidios para la elaboración de la tesis doctoral y reubicación, facilitando la transición académica y personal de quienes deben mudarse.

El programa está dirigido a personas interesadas en doctorados, quienes deben poseer un título de maestría para participar. Es importante resaltar que los requisitos de ingreso pueden variar dependiendo del proyecto elegido, por lo que La Trobe University recomienda revisar cada perfil con atención. Entre las áreas con proyectos abiertos se encuentran la Escuela de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina Oncológica, Informática, Ingeniería y Ciencias Matemáticas, Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, Psicología y Salud Pública, y la Escuela de Salud Rural.

Para postularse formalmente, además de incluir el código del proyecto deseado, las personas deben seguir una serie de pasos: enviar un correo al supervisor principal, adjuntar una declaración motivacional relacionada con el proyecto, aportar expedientes académicos, una copia de la tesis o publicaciones relevantes, así como la hoja de vida. En el caso de postulantes internacionales, deben seleccionar “Beca de doctorado basada en proyectos” o “Beca de investigación industrial de La Trobe” en el formulario. Cada aspirante únicamente puede aplicar a un proyecto, y es necesario llenar y adjuntar el formulario de declaración de investigación específico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos clave para aplicar a la Beca de investigación de La Trobe University?

De acuerdo con la información publicada por La Trobe University, para optar a esta beca es obligatorio contar con una maestría, cumplir los requisitos de admisión al doctorado y obtener el respaldo del supervisor principal del proyecto. Además, deben enviarse documentos como la declaración de interés, expedientes académicos, tesis o publicaciones y la hoja de vida. Cada aspirante solo puede aplicar a un proyecto específico.

¿Qué proyectos de investigación están disponibles en la convocatoria de La Trobe University para doctorados?

Según detalla el portal oficial de La Trobe University, los proyectos abarcan diversas áreas de investigación como ciencias de la salud, medicina oncológica, ingeniería, educación, humanidades y psicología, entre otros. Los temas van desde el desarrollo de nuevas tecnologías y estudios médicos hasta investigaciones sociales y educativas, con opciones específicas detalladas para cada facultad o escuela involucrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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