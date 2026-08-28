Por: Gol Caracol

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La selección Colombia femenina de mayores se prepara para una importante etapa en su proceso de preparación rumbo al Mundial Femenino de la FIFA Brasil 2027. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que en noviembre próximo, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia disputará dos partidos amistosos frente a su par de Australia en la ciudad de Canberra. Este enfrentamiento representa un paso clave de cara a la justa orbital, permitiendo medir el nivel actual de las jugadoras colombianas frente a una reconocida selección internacional, de acuerdo con la información revelada por la FCF en un comunicado oficial.

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El primer partido de esta serie se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el GIO Stadium de Canberra, programado para iniciar a las 7:40 p.m. (hora local). Aunque la sede del segundo partido aún no ha sido anunciada, la FCF destacó que será comunicada próximamente, manteniendo a la expectativa tanto a jugadores como aficionados. Esta serie es inédita en territorio australiano y marca la continuidad de los duelos entre ambas selecciones, quienes ya se vieron las caras el 26 de febrero de este año durante el torneo amistoso She Believes Cup en Estados Unidos. En ese encuentro, las colombianas lograron una victoria 2-1 gracias a los goles de sus delanteras Wendy Bonilla y Catalina Usme.

Ambos equipos emprenden estos compromisos con el firme objetivo de afinar sus planteles y estrategias, deseando dejar una sólida impresión antes de la cita mundialista. La selección Colombia llega a esta instancia con un importante impulso, pues recientemente se clasificó al Mundial tras obtener el primer lugar en la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sumando 20 puntos y superando por dos a la selección de Argentina.

Por su parte, la selección de Australia llega tras haber asegurado su cupo al Mundial como subcampeona de la Copa Asiática Femenina, donde cayó en la final frente a Japón por 1-0. Así, el cruce con Colombia se convierte en una oportunidad valiosa para ambas selecciones de consolidar su ritmo competitivo a menos de un año del evento más importante del fútbol femenino internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde jugará la selección Colombia femenina sus partidos amistosos contra Australia?

De acuerdo con la información de la Federación Colombiana de Fútbol, la selección Colombia femenina disputará dos partidos amistosos en noviembre contra Australia en Canberra. El primer encuentro está programado para el 28 de noviembre en el GIO Stadium a las 7:40 p.m. La sede del segundo partido será anunciada próximamente.

¿Cómo se clasificaron Colombia y Australia al Mundial Femenino de la FIFA 2027?

Colombia se clasificó al Mundial Femenino tras ganar de manera invicta la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, sumando 20 puntos y superando a Argentina, que fue segunda. Australia, por su parte, obtuvo su cupo al ser subcampeona de la Copa Asiática Femenina, perdiendo la final ante Japón por 1-0.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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