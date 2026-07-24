Mientras que hay celebridades metidas en controversias en Colombia, otros brillan por su talento en el exterior como una muestra del orgullo patrio. Así, una de estas artistas le relató su caso a Pulzo.

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Valentina Marín es una muralista colombiana radicada en Adelaida, Australia. Hace un par de meses ganó una licitación con el Departamento de Infraestructura y Transporte para pintar un mural en la parada de tranvía 5, en Black Forest.

El mural retrata la fauna nativa de Adelaida: las aves y plantas que pertenecen a este rincón del mundo. “Como colombiana, pintar algo tan arraigado a este lugar tiene un significado que va más allá del arte”, le contó a este medio.

Marín es una artista y diseñadora gráfica colombiana que ha logrado transformar exitosamente marcas y entornos físicos en experiencias únicas dentro del territorio australiano.

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Su propuesta busca convertir recintos comunes en espacios con narrativa propia, capaces de conectar de manera profunda con las personas para motivarlas a regresar constantemente.

El recorrido internacional de la joven comenzó formalmente en 2018, cuando esta artista colombiana arribó a Australia con apenas 19 años para iniciar sus estudios de inglés.

La artista le confesó a Pulzo que, aunque en ese momento inicial no tenía absoluta claridad sobre su futuro profesional, mantenía la firme determinación de dar a conocer su propuesta artística personal.

Sus primeros pasos comerciales surgieron luego de adquirir cuadernos en Kmart para personalizarlos mediante retratos detallados de diversas mascotas.

Luego publicó las imágenes de los productos en grupos de Facebook, generando un éxito rotundo e inmediato que derivó en múltiples encargos de compradores.

En aquella etapa cobraba 20 dólares australianos por trabajo, encendiendo una pasión profesional que continúa plenamente vigente en la actualidad.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento evolucionó hacia la creación de cuadros, maletas y chaquetas personalizadas durante sus momentos libres.

Su trayectoria dio un salto decisivo cuando una clienta solicitó la elaboración de un mural decorativo para la habitación de su bebé.

Pese a desconocer cómo escalar diseños a gran formato, qué materiales utilizar o los tiempos de ejecución, la creativa aceptó valientemente el proyecto. Investigó por su cuenta, asumió el reto sin sentirse totalmente lista y logró entregar un resultado final de alta calidad estética.

Esa experiencia la enamoró por completo del muralismo al comprobar cómo estas obras transforman el ambiente de un lugar, el ánimo y la salud mental.

Las composiciones integran relatos, mensajes, colores y detalles que invitan a los espectadores a detenerse y observar nuevamente aquellos aspectos cotidianos.

Transcurridos 8 años en el país oceánico, la profesional continúa diseñando obras gigantescas con un impacto real en comunidades latinas y australianas.

Hace dos meses, tras años de gestiones de visas, estudios y empleos, obtuvo la residencia y adquirió su primera vivienda junto a su esposo. En ese instante decidió renunciar a su empleo estable para volcarse por completo al desarrollo artístico de su firma privada Vilarte Studio.

Esa meta requirió previamente años de jornadas exigentes de 12 horas diarias de lunes a jueves, además de largos periodos sin días libres. Justo al finalizar su trabajo fijo, consiguió un proyecto con el departamento de transporte de Adelaide para pintar una estación de tranvía.

Colaborar con el gobierno australiano representaba un sueño complejo por ser una migrante con el inglés como segunda lengua y sin contactos clave.

Competir frente a creadores locales en una ciudad con redes estrechas implicó duplicar los esfuerzos durante las fases de selección oficial.

Al recordar las dificultades superadas durante ese competitivo proceso, la artista colombiana comentó abiertamente sobre la experiencia:

“Lo veía lejano, pero sabía que algún día iba a pasar. Y pasó más rápido de lo que esperaba”, reconoció.

Dentro de sus principales hitos en Australia destaca la intervención artística para el departamento de transporte de Adelaide en la infraestructura pública. También figuró en un reporte del periódico The Advertiser en Adelaide, siendo incluida entre 20 jóvenes emprendedores por el impacto de sus iniciativas.

Asimismo, compitió en el reconocido certamen Art Battle Sydney enfrentando a creadores con una trayectoria profesional significativamente mayor.

Colaboró de forma directa con el Royal Botanic Garden de Sydney diseñando tarjetas y separadores de lectura pintados totalmente a mano.

En el ámbito medioambiental, colaboró con la Gran Barrera de Coral creando calendarios ilustrados e inspirados en la abundante fauna marina australiana.

Durante el festival SALA (South Australian Living Artists), el evento de artistas más relevante de Adelaide, vio su obra proyectada en grandes silos. En ese mismo marco cultural exhibió sus creaciones en bibliotecas públicas y salones comunitarios distribuidos en distintas zonas de la ciudad.

A estos logros se suma la elaboración de obras en recintos emblemáticos como el Estadio de Adelaide y las instalaciones de Regent Hotels.

Su labor diaria contribuye a derribar prejuicios culturales latinoamericanos vinculados a las carreras artísticas y su rentabilidad económica en el mercado laboral.

Demuestra que es posible vivir de la creación mediante el trabajo arduo, la diversidad, el color y la marcada energía de la cultura colombiana.

“Mi intención es llevar siempre a mi país en alto, que a través de mi trabajo la gente sienta nuestra alegría, nuestros colores y esa manera tan viva de ver el mundo”, explicó con orgullo.

Durante ocho años ha recibido mensajes de personas motivadas a retomar la pintura como una herramienta efectiva para relajarse, sanar o meditar.

“Con el tiempo entendí que no se trata solo de lo que logramos como individuos, sino de a cuántas personas logramos inspirar”, afirmó sobre el verdadero propósito de la actividad emprendedora en la sociedad.

En el futuro de Marín se proyecta a expandir Vilarte Studio colaborando con multinacionales e inspirando a nuevos talentos a perseguir sus pasiones personales, todo dejando el brillo de Colombia en Australia.

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