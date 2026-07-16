La investigación por el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, sigue sumando nuevos elementos. En esta oportunidad, la exesposa del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra el joven aseguró que el uniformado intentó convencerla de respaldar una versión de los hechos con la que ella no estaba de acuerdo.

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Según el periódico estadounidense Portland Press Herald, el agente fue identificado como David Michael Brouillette, de 37 años y residente en la localidad de Manchester, en el estado de Maine. El medio reveló que su exesposa, Ashley Brouillette, contó en una entrevista telefónica que el funcionario la llamó poco después del tiroteo para admitir lo ocurrido, justificar su actuación y pedirle que lo encubriera.

Ashley explicó al diario que el señalado quería que respaldara la versión según la cual Durán intentó embestir con su vehículo a los agentes del ICE, argumento que las autoridades estadounidenses utilizaron para explicar el uso de la fuerza letal durante el operativo.

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“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche”, indicó la testigo al citado medio.

Las declaraciones cobran relevancia mientras continúan las indagaciones sobre el procedimiento en el que murió el colombiano. En los últimos días, videos del operativo y relatos de testigos despertaron dudas sobre la versión inicial entregada por el ICE respecto al comportamiento del vehículo que conducía Durán.

El caso también motivó un pronunciamiento del Gobierno colombiano. La Cancillería pidió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer las circunstancias del operativo y establecer si el uso de la fuerza por parte del agente se ajustó a los protocolos previstos para este tipo de procedimientos.

Ashley Brouillette habló de presuntos antecedentes de violencia

Durante la citada entrevista, Ashley Brouillette también aseguró que David Michael Brouillette mostró comportamientos violentos durante el tiempo que compartieron como pareja. Incluso, señaló que fue víctima de episodios de agresión, razón por la que decidió no respaldar la versión que, según ella, el agente buscaba sostener luego del tiroteo.

La exesposa del funcionario manifestó que su declaración busca aportar elementos a la investigación y permitir que las autoridades determinen con mayor claridad qué ocurrió durante el operativo que terminó con la muerte de Durán Guerrero. Sus afirmaciones ahora forman parte del material probatorio que analizan los investigadores en Estados Unidos.