La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, sigue generando repercusiones.

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(Vea también: Revuelo en EE. UU. por error en operativo en que murió Joan Durán Guerrero; anunciaron medidas)

Esta vez fue la exvicepresidenta Kamala Harris, quien se pronunció con dureza y exigió esclarecer lo ocurrido.

A través de un mensaje público, Harris afirmó que “Joan Sebastian Guerrero debería seguir vivo” y cuestionó que, según la propia versión de ICE, el colombiano no era el objetivo del procedimiento.

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Joan Sebastian Guerrero should still be alive. This is the second time in a week that ICE agents have killed someone who — by their own admission — was not the subject of their operation. Now Sebastian is dead, his killing witnessed by his three-year-old daughter wearing her… — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 14, 2026

Además, señaló que se trata de la segunda ocasión en una semana en la que agentes de esa agencia matan a una persona que, de acuerdo con sus propias admisiones, no era el blanco del operativo.

“Esto no puede ser aceptable en América. Debe haber una investigación inmediata, independiente y transparente. Cualquiera responsable de irregularidades debe rendir cuentas”, expresó Harris. También recordó que la muerte de Durán fue presenciada por su hija de tres años, quien, según indicó, llevaba puesto su pijama de Bluey.

El colombiano, de 26 años, murió el pasado 13 de julio en Biddeford, Maine, durante un procedimiento migratorio que, de acuerdo con información publicada por The Washington Post, estaba dirigido inicialmente contra otra persona. El caso ha provocado cuestionamientos sobre los protocolos de ICE y continúa bajo investigación.

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