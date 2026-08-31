Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La reforma laboral en Colombia ya está cambiando aspectos fundamentales sobre las condiciones de trabajo, cobijando a millones de empleados y empleadores en todo el país. Los ajustes, que entraron en vigencia de manera gradual, abarcan desde el pago de recargos por trabajar en días de descanso obligatorio, hasta nuevas normativas para los contratos y licencias remuneradas, de acuerdo con lo establecido por la Ley 2466 de 2025, citada por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los cambios más notorios afecta a quienes trabajan en domingos y festivos. Desde el 1 de julio de 2026, el recargo obligatorio por laborar en estos días subió al 90 % del salario ordinario correspondiente a las horas trabajadas. Este cambio supone un aumento considerable frente a la normatividad anterior y, según lo estipulado, la cifra crecerá de manera progresiva hasta llegar al 100 % a partir del 1 de julio de 2027. Para quienes desempeñan trabajos en estos días, resulta clave examinar periódicamente sus desprendibles de nómina y verificar que la remuneración recibida sea la correcta, conforme a la nueva legislación.

Las modificaciones también impactan la contratación laboral. La reforma privilegia los contratos a término indefinido como principal forma de vinculación y establece una restricción clara: los contratos a término fijo no pueden superar cuatro años de duración, incluyendo prórrogas permitidas por la ley. Si un contrato sobrepasa ese límite, automáticamente se convierte en un contrato a término indefinido desde el inicio de la relación. Este punto exige a empleadores revisar cuidadosamente la duración y renovaciones de los contratos para evitar incumplimientos legales.

Por otro lado, la reforma amplió el acceso a licencias remuneradas. Ahora, los empleados pueden solicitarlas no solo para ciertas citas médicas, sino también para asistir como acudientes a actividades escolares de sus hijos, siempre que se cumplan los requisitos legales. En todos los casos, el trabajador debe informar con antelación al empleador y presentar los respaldos necesarios.

Los cambios establecidos por la reforma laboral no se aplican todos de inmediato. Su implementación será gradual, lo que obliga a trabajadores y empleadores a revisar regularmente la legislación y sus documentos laborales para adaptarse a las nuevas reglas conforme avanzan los plazos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reforma laboral en Colombia el pago por trabajo en domingos y festivos?

La reforma laboral en Colombia incrementó el recargo por trabajar en domingos y festivos hasta el 90 % del salario ordinario a partir del 1 de julio de 2026. Este valor seguirá aumentando de manera gradual hasta llegar al 100 % desde el 1 de julio de 2027, según la información expuesta por Noticiero 90 Minutos. Los empleados deben verificar que estos pagos estén reflejados correctamente en su nómina.

¿Cuáles son los nuevos límites para contratos a término fijo según la reforma laboral en Colombia?

Con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, los contratos a término fijo en Colombia ahora tienen un máximo de cuatro años de duración, incluyendo cualquier prórroga legal. Si este tiempo se excede, el contrato se considera indefinido desde el inicio de la relación, por lo que empleadores y empleados deben revisar sus contratos para ajustarse a la nueva normativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z