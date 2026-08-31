Por: Noticiero 90 minutos

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El Ministerio de Transporte de Colombia ha iniciado la elaboración del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. Según la información compartida por la ministra Elsa Noguera y ratificada en la cuenta oficial de la entidad en la red social X, este proceso responde a la necesidad de actualizar una normativa que ya suma más de dos décadas de vigencia y ha tenido cinco reformas. El gobierno nacional considera que las leyes actuales han quedado desfasadas frente a las condiciones sociales y económicas del país, además de no brindar soluciones eficaces a los problemas más recientes que enfrentan los conductores colombianos.

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Uno de los puntos centrales de la reforma es la revisión del sistema de sanciones de tránsito. Así lo subraya el presidente Abelardo de la Espriella, quien cuestionó la carga económica que pueden representar las infracciones, especialmente cuando estas se acumulan junto con intereses y los gastos asociados al pago de grúas y patios. De acuerdo con de la Espriella, esta situación puede llegar al extremo de que las personas pierdan sus vehículos, aun cuando estos sean su principal fuente de ingresos. Por ello, el mandatario señaló la urgencia de revaluar el sistema actual de penalización, con el objetivo de evitar escenarios en los que las multas se tornen impagables y desproporcionadas frente a la posibilidad financiera de los ciudadanos.

La reforma proyecta que las multas sean justas y estén en línea con la capacidad económica de cada conductor. Además, busca reducir los cobros derivados del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), dos plataformas clave en la gestión de trámites y consultas de tránsito en Colombia. Otras medidas propuestas incluyen ofrecer cursos de capacitación más económicos, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y conceder plazos más amplios para la revisión técnico-mecánica de los vehículos.

De acuerdo con la ministra Elsa Noguera, el nuevo borrador busca no solo proteger la vida en las vías sino también suprimir abusos y sobrecostos, al tiempo que desmonta barreras burocráticas que han hecho de los trámites de tránsito un proceso costoso y muchas veces ineficiente para millones de ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca el nuevo Código Nacional de Tránsito que prepara el Ministerio de Transporte?

El nuevo Código Nacional de Tránsito pretende actualizar la normativa para ajustarse a la realidad económica del país, establecer sanciones proporcionales y simplificar trámites. Según el Ministerio de Transporte, el objetivo central es eliminar sobrecostos, trámites innecesarios y abusos, beneficiando así a millones de ciudadanos.

¿Cuáles son los principales cambios propuestos en el Código Nacional de Tránsito?

Entre los cambios destacados están la revisión del sistema de sanciones para que las multas sean más justas, la reducción de cobros en el RUNT y el SIMIT, cursos de tránsito más económicos, extensión del tiempo de vigencia de licencias de conducción y plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica de vehículos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.