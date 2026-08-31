Por: El Espectador

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En Bogotá, quienes buscan su primera experiencia laboral encontrarán durante esta semana una ventana relevante de oportunidades, pues entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre se abren 672 vacantes laborales para personas con distintos perfiles educativos y trayectorias. De acuerdo con la información suministrada en El Espectador, 572 puestos están disponibles a través del Servicio Público de Empleo, una de las principales entidades para intermediación de trabajo en la ciudad. Del número total, 562 vacantes tienen como objetivo captar talento joven, específicamente a personas entre 18 y 28 años. Asimismo, 254 ofertas están abiertas para quienes no tienen experiencia laboral previa, permitiendo la inclusión de quienes inician su vida profesional. Para los mayores de 50 años existen 103 vacantes, y hay 10 puestos dirigidos a personas con discapacidad. Además, algunas opciones ponen atención especial a la vinculación laboral de mujeres.

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María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, destacó la importancia de acercar el talento local a las empresas. Según sus declaraciones, esta semana se disponen 427 cargos para quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y universitaria, con el propósito de que sus competencias tengan espacio en el mercado laboral capitalino.

Parte de la oferta incluye una convocatoria presencial que se realizará el viernes 4 de septiembre, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en el CDC Simón Bolívar (calle 165 #7-52). Allí, los interesados podrán conocer los perfiles solicitados y avanzar en procesos de preselección directamente con las empresas presentes.

Para participar, es imprescindible ingresar a la plataforma oficial de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, registrar o actualizar la hoja de vida y consultar las vacantes acordes con el perfil de cada persona.

Entre las posiciones ofrecidas durante la semana hay una amplia variedad, como auxiliar de servicio al cliente, analista administrativo, auxiliar de enfermería, conductor(a) con licencia C2, agente bilingüe con nivel inglés B2-C1, operario(a) de mantenimiento, mensajero(a) motorizado(a), analista de nómina, técnico biomédico(a), nutricionista, y más.

Además, la estrategia de búsqueda de empleo llegará a diversas localidades gracias a la Unidad Móvil de Empleo. Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, esta unidad estará en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (calle 65 Sur #78H-51), brindando atención y orientación en horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado hasta el mediodía. Allí se ofrece asesoría, acceso a vacantes y consulta de cursos para formación laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo postularse a las vacantes laborales en Bogotá durante esta semana?

Para aplicar a las 672 vacantes activas en Bogotá, los interesados deben ingresar a la plataforma de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Es necesario registrar o actualizar la hoja de vida y revisar las ofertas que correspondan a su formación y experiencia. Durante el viernes 4 de septiembre, también pueden asistir presencialmente al CDC Simón Bolívar para conocer los perfiles requeridos y participar en procesos de preselección.

¿Qué servicios ofrece la Unidad Móvil de Empleo en Bogotá?

La Unidad Móvil de Empleo estará disponible hasta el 5 de septiembre en Bosa, en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa, y brindará servicios de orientación ocupacional, postulación a vacantes y consulta de cursos de formación para el trabajo. Este servicio tiene como objetivo facilitar el acceso de la ciudadanía a las ofertas laborales y acompañar el proceso de inserción al mercado laboral en diferentes localidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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