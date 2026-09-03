Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En los alrededores de la Plaza del Rincón, ubicada en la localidad de Suba, Bogotá, se ha presentado una problemática significativa relacionada con la ocupación del espacio público. Según denuncias recogidas por el medio Suba Alternativa, comerciantes informales han instalado puestos de venta sobre los andenes, mientras que algunos conductores estacionan vehículos de manera inadecuada, lo que ha reducido de forma notoria el espacio destinado al tránsito peatonal. Esta situación afecta la movilidad diaria de los habitantes y visitantes de la zona, quienes encuentran cada vez más dificultades para desplazarse por el sector.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con testimonios de los ciudadanos, la dificultad se intensifica durante los días de mayor actividad comercial, cuando la presencia de vendedores ambulantes, residuos, vehículos de carga y automóviles particulares se vuelve más notoria. Diana, visitante de la plaza, señaló: “Al haber tantos puestos aquí en la calle se dificulta la movilidad, porque se ponen en los andenes y no hay casi espacio para pasar. Hay días que todo está lleno y también los carros no tienen casi espacio para pasar”. Esta percepción se refuerza con las declaraciones de otros residentes, quienes han expresado su preocupación no solo por el congestionamiento, sino también por las condiciones de inseguridad que pueden surgir a raíz de la ocupación indebida de espacios para peatones.

Suba Alternativa informó que, ante las denuncias ciudadanas, se solicitó a la Alcaldía Local la organización de mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar soluciones que permitan garantizar el libre tránsito y la seguridad peatonal en la zona. Sin embargo, mientras persista la ubicación de puestos de venta, residuos y vehículos sobre los andenes, la afectación seguirá presente, especialmente para las personas más vulnerables, como adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida, quienes encuentran obstáculos adicionales en su desplazamiento.

A este panorama se suma el deterioro de algunas vías, lo que dificulta aún más la circulación. Así, los problemas de infraestructura y espacio público en los alrededores de la Plaza del Rincón son motivo de creciente preocupación para quienes frecuentan y habitan este sector de Suba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ha reducido el espacio para peatones en la Plaza del Rincón de Suba?

La disminución del espacio peatonal en la Plaza del Rincón de Suba se debe principalmente a que comerciantes han instalado puestos de venta sobre los andenes y vehículos han sido mal estacionados en lugares no permitidos. Estos factores, identificados por habitantes y visitantes, complican la movilidad en la zona, sobre todo en días de alta actividad comercial, como describe el medio Suba Alternativa.

¿Cómo afecta la ocupación del espacio público en la Plaza del Rincón a personas con movilidad reducida?

La ocupación de los andenes con puestos de venta, residuos y vehículos dificulta considerablemente el tránsito de las personas con movilidad reducida y adultos mayores, quienes dependen de espacios libres para su desplazamiento seguro. Según testimonios recogidos por Suba Alternativa, estas condiciones incrementan los riesgos de accidentalidad e inseguridad para estos grupos de la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z