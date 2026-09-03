Por: Portal Bogotá

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Bogotá fortalece su apuesta por la cultura y la democratización del conocimiento con el lanzamiento del nuevo servicio "Pregúntale al bibliotecario", presentado por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), de acuerdo con información divulgada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Este servicio gratuito está diseñado como una herramienta de apoyo para toda la ciudadanía, especialmente para estudiantes escolares y universitarios, investigadores y personas interesadas en conocer más a fondo sobre la oferta bibliográfica y los procesos de la red capitalina de bibliotecas.

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La iniciativa busca facilitar el acceso a recursos, orientando a quienes deseen aprender o investigar sobre temas específicos vinculados con BibloRed, así como entender mejor procesos como la afiliación a la red, el préstamo de material bibliográfico o la consulta de catálogo de obras disponibles, según la información suministrada en el portal. Uno de los aspectos más novedosos del servicio es su apertura inclusiva; desde ahora, el Equipo de Servicios Accesibles para personas sordas está en capacidad de atender a la población sorda en Lengua de Señas Colombiana, ampliando así el alcance y la accesibilidad de las bibliotecas públicas de Bogotá.

El acceso a esta asesoría es sencillo y está completamente digitalizado. La dinámica consiste en agendar una cita virtual en la que un bibliotecario guía a la persona en el proceso de búsqueda y consulta de información disponible en las colecciones y plataformas de BibloRed. La atención se brinda mediante la herramienta Google Meet y cada encuentro puede durar hasta cuarenta y cinco minutos, en un entorno que promueve el aprendizaje personalizado y la autonomía de los usuarios. Para quienes quieran solicitar el servicio, el proceso implica aceptar los términos, seleccionar la fecha y hora preferidas, diligenciar la información requerida y esperar la llegada de la confirmación y el enlace de acceso a la videollamada en su correo electrónico, de acuerdo con lo detallado en el sitio web de BibloRed.

Esta apuesta refuerza la visión de Bogotá como una ciudad para la cultura y la lectura, en la que el acceso a la información y los servicios bibliotecarios es cada vez más incluyente y adaptado a las necesidades de los usuarios.

¿Cómo funciona el servicio "Pregúntale al bibliotecario" de BibloRed en Bogotá?

El servicio opera mediante asesorías virtuales de hasta cuarenta y cinco minutos a través de Google Meet. Los usuarios pueden agendar su cita, recibir orientación personalizada en la búsqueda y consulta de material bibliográfico, y acceder a guías sobre procesos como préstamo y afiliación a BibloRed.

¿Por qué es importante la atención en Lengua de Señas Colombiana en BibloRed?

La incorporación del Equipo de Servicios Accesibles permite que las personas sordas reciban asesoría directa en su lengua natural, eliminando barreras comunicativas y garantizando mayor inclusión y equidad en el acceso a los servicios bibliotecarios de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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