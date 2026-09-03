Una niña fue encontrada sola, llorando y caminando por una calle de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, durante la madrugada. La menor se encontraba en pijama y, según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, habría permanecido sin compañía dentro de su vivienda.

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El caso se conoció luego de que habitantes del sector alertaran a la Policía sobre la presencia de la menor en plena vía pública. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y encontró a la niña en un aparente estado de abandono.

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De acuerdo con las primeras indagaciones de los uniformados, la menor habría estado sola en una habitación ubicada en el tercer piso de la vivienda.

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La información recopilada inicialmente señala que su madre habría salido del inmueble durante la noche para encontrarse con una amiga, por lo que la niña habría quedado sin la compañía de un adulto.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, la menor habría salido de la vivienda y terminado en la calle. Allí fue encontrada por los policías, quienes se acercaron para protegerla y establecer qué había ocurrido.

“Atendiendo el llamado de la comunidad en horas de la madrugada, nuestras patrullas llegaron al lugar y encontraron a una menor en vía pública llorando y en aparente estado de abandono”, explicó el jefe de Servicios Especiales de la Policía.

Tras ubicar a la niña, los uniformados le brindaron protección y procedieron a activar la ruta de atención integral para menores de edad.

La Policía informó que la menor quedó bajo disposición de la autoridad administrativa competente, que será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para determinar las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

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Por el momento, las autoridades continúan recopilando información para establecer con exactitud qué ocurrió antes de que la niña apareciera en la calle y bajo qué circunstancias permaneció sola durante la madrugada.

El caso también busca determinar las condiciones en las que se encontraba la menor y las responsabilidades que puedan derivarse de lo ocurrido.

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