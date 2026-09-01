La historia de Carla Helena Parejo, una niña de 3 años y 7 meses que permanece hospitalizada desde hace aproximadamente un año y cuatro meses, llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella luego de que su madre publicara un video en el que pidió ayuda para garantizar los servicios médicos que necesita.

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La menor presenta una condición de salud compleja y, según relató su madre, tiene traqueostomía y gastrostomía y depende de un ventilador mecánico y de oxígeno para mantenerse con vida.

La mujer aseguró que durante meses había solicitado a Nueva EPS las autorizaciones necesarias para continuar con la atención de su hija y manifestó sentirse agotada por la situación.

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“Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso hoy hablo yo por ella como mamá”, afirmó la madre en el video con el que pidió que su caso fuera atendido.

Tras conocer la denuncia, De La Espriella se pronunció públicamente y aseguró que había dado instrucciones para que la menor recibiera atención “con todas las garantías y sin más dilaciones”.

“Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá”, manifestó el presidente, quien agregó que la salud y la vida de los niños deben estar por encima de los obstáculos del sistema de salud.

Nueva EPS respondió al llamado del presidente por la menor

Después del pronunciamiento de De La Espriella, Nueva EPS entregó información sobre el caso y aseguró que la niña ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de su equipo de salud.

La entidad explicó que, como parte del proceso de continuidad de la atención médica, Carla fue valorada previamente por un equipo especializado de Preventiva IPS, prestador que estará encargado de brindar la atención domiciliaria.

Según Nueva EPS, el equipo médico ya fue presentado ante la madre de la menor con el propósito de avanzar en el proceso de traslado y garantizar que Carla pueda continuar con los cuidados requeridos fuera del hospital.

La EPS agregó que este martes comenzó el proceso de acople del ventilador mecánico, un paso necesario para preparar las condiciones de atención en el domicilio. La salida del hospital, sin embargo, todavía no tiene una fecha definida.

“De acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de la menor, daremos el respectivo traslado a su domicilio”, señaló Nueva EPS.

De esta manera, la entidad sostiene que el proceso para llevar a Carla a su casa ya se encontraba en desarrollo y que el traslado dependerá de la evolución de su estado de salud.

Desde Nueva EPS, informamos que la menor Carla Helena Parejo ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de nuestro equipo de salud. Como parte del proceso de continuidad en su atención, fue valorada previamente por el equipo médico especializado del prestador… https://t.co/Vv8MyF5zvd — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) September 1, 2026

¿Por qué Carla lleva más de un año hospitalizada?

La situación médica de Carla no es reciente. La niña lleva aproximadamente un año y cuatro meses hospitalizada, de acuerdo con el relato de su familia.

Medios locales habían informado anteriormente sobre su caso y señalado que la menor presenta síndrome de Arnold Chiari, una malformación que puede afectar diferentes funciones neurológicas.

Su madre, Geno Paola, se trasladó desde Santa Marta hasta Medellín en busca de atención especializada para su hija y de los equipos necesarios para mantener sus cuidados.

La situación también ha tenido consecuencias económicas para la familia. La mujer relató que tuvo que dejar de trabajar para dedicarse de manera permanente al cuidado de Carla.

Ahora, después de que la madre hiciera público el caso y pidiera la intervención del Gobierno Nacional, Nueva EPS aseguró que avanza en el proceso para que la niña pueda recibir atención domiciliaria.

El traslado dependerá de la evolución clínica de Carla y de que estén dadas las condiciones necesarias para mantener en su vivienda el soporte médico que requiere.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.